청주시청사 건립 공정률 24%…내년 지상층 골조공사

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 23일 통합 청주시청사 공정률 24%를 밝혔다.
- 청사는 지하 골조공사에 들어갔고 2028년 준공 계획이다.
- 시는 교통·소음 관리로 시민 불편을 줄이기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시청동 12층·의회동 5층…주차 844대 규모
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 통합 청주시청사 건립 공사가 공정률 24%를 기록하며 지하 골조공사 단계에 들어섰다.
청주시는 지난해 6월 착공한 통합 청주시청사 건립사업이 현재 지하층 골조공사를 중심으로 순조롭게 진행되고 있다고 23일 밝혔다.
착공 이후 지하구조물 철거와 흙막이 공사를 마쳤으며 올해 상반기에는 지열공사를 완료하고 지하층 골조공사에 착수했다.
시는 내년 지하층 골조공사를 마무리한 뒤 지상층 골조공사를 본격적으로 추진한다.
이후 건축·설비 등 후속 공정을 거쳐 2028년 청사를 준공한다는 계획이다.
대규모 공사에 따른 시민 불편을 줄이기 위한 관리도 강화한다.
공정별 품질관리와 현장 안전 확보를 최우선으로 두고 주변 교통관리와 소음·먼지 등 환경관리 대책도 병행할 방침이다.
새 청사는 상당구 상당로 155(북문로3가 89-1) 옛 시청사 일원에 대지면적 2만8572㎡, 연면적 6만1752㎡ 규모로 건립된다.
시청동은 지하 2층·지상 12층, 의회동은 지하 2층·지상 5층 규모로 조성된다. 주차 공간은 모두 844대 규모다.
시 관계자는 "공사가 본격화된 만큼 속도와 안전이라는 두 가지 목표를 함께 달성해 시민들의 기대에 부응하겠다"며 "철저한 공정 및 안전관리를 통해 통합 청주시청사 건립사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com