충남도, 추석 종합대책 가동…상품권 최대 20% 할인·병원 713곳 운영

AI 핵심 요약beta
- 충남도가 23일 추석 종합대책을 가동했다.
- 상품권 할인 확대와 취약계층 지원을 강화했다.
- 병원·교통·재난 대응도 연휴 내내 총력 관리했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 추석 연휴 동안 물가 부담을 낮추고 돌봄·의료 공백을 최소화하기 위한 종합대책을 가동한다. 지역사랑상품권 할인 확대부터 취약계층 지원, 응급의료와 교통·재난 대응까지 연휴 기간 생활과 직결된 분야를 집중 관리한다.
충남도는 오는 27일까지 도와 시군 공무원 등 2560명이 상황근무에 참여하는 추석 종합대책을 추진한다고 23일 밝혔다.
대책은 취약계층 돌봄, 재난·교통 안전, 민생경제, 의료·보건, 생활환경 등 5개 분야 15개 과제로 구성됐다.
우선 시군별 지역사랑상품권 할인율을 최대 20%까지 적용하고 구매 한도도 최대 150만원으로 확대했다. 착한가격업소에서 지역사랑상품권을 사용하면 5% 추가 캐시백을 제공한다.
충남 농사랑 쇼핑몰에서는 추석 기획전 상품을 15% 할인하며, 도내 직거래장터와 로컬푸드 직매장 95곳에서도 할인·판촉 행사를 진행한다.
취약계층 지원도 연휴 전에 앞당긴다. 장애인 연금과 수당은 기존 지급일보다 이틀 빠른 18일 3만7401명에게 모두 67억6000만원을 지급했다. 결식 우려 아동에게는 하루 한 끼 1만원의 급식비를 지원한다.
노인맞춤돌봄서비스 대상자 3만5083명은 연휴 기간 안부 확인을 실시하고, 응급안전안심서비스 장비 2만2650대도 사전 점검을 마쳤다. 중증장애인 2918명에 대해서는 활동지원기관과 비상연락체계를 유지한다.
연휴 기간 문을 여는 병원과 약국은 모두 713곳이다. 이용 가능한 의료기관은 119와 보건복지콜센터 129, 충남콜센터 120을 통해 확인할 수 있다.
귀성·귀경객 안전을 위해 23일부터 27일까지 특별수송대책본부를 운영하고 도내 관리도로 6415㎞를 점검한다. 소방관서는 특별경계근무에 들어가며 전통시장과 역사 등 다중이용시설 안전관리도 강화한다.
생활쓰레기 처리를 위한 기동청소반과 상·하수도 비상근무반도 운영한다. 도내 공중화장실 약 4000곳에 대해서는 청결과 안전 상태를 집중 점검한다.
재난 발생에 대비해 시군 재난상황실은 24시간 운영한다. 위험기상 예보가 내려질 경우 15개 시군에 현장상황관리관을 사전 파견할 계획이다.
연휴 기간 교통·관광 정보와 병원·약국 운영 현황, 각종 생활민원은 충남콜센터 120을 통해 안내받을 수 있다.
gyun507@newspim.com