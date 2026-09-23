전북, 추석 연휴 가볼만 한 '가을 여행지 14곳'

AI 핵심 요약beta
- 전북도가 23일 추석 연휴 관광명소 14곳을 소개했다.
- 완산벙커·광한루원·내소사 등 가을 정취를 담았다.
- 미디어아트·노을·유산 체험지로 연휴 나들이를 제안했다.
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전주 완산벙커·고창 고인돌 등 연휴 기간 체험·관람 프로그램 운영
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 23일 추석 연휴를 앞두고 가족과 연인들이 가을 정취를 만끽할 수 있는 도내 관광명소 14곳을 엄선해 소개했다.
이번 추천 여행지는 실감형 미디어아트 전시관을 비롯해 강변과 해안의 노을 명소, 역사·문화유산, 유네스코 세계문화유산 등 다양한 테마로 구성돼 짧은 연휴에도 부담 없이 방문할 수 있는 곳들이다.
전주는 1973년 군·경찰 지휘시설로 조성된 폐벙커를 활용한 실감형 미디어아트 전시관 완산벙커 더 스페이스를 만날 수 있다.
빛과 소리, 영상이 어우러진 동굴형 공간에 '차원의 문', '멀티버스' 등 10가지 테마 콘텐츠가 마련돼 있다. 오전 10시부터 오후 7시까지 운영하며 매주 월요일과 추석 당일인 25일은 휴관한다.
군산 옥돌 해변데크 산책로에서는 선유도 옥돌해변의 기암괴석과 서해 풍경, 고군산군도의 섬을 가까이서 감상할 수 있다. 기상 상황에 따라 산책로 이용이 제한될 수 있다.
익산 웅포곰개나루는 금강과 노을을 함께 감상할 수 있는 대표 수변 관광지다. 특히 해 질 무렵 붉게 물드는 낙조가 아름다워 사진 명소로도 알려졌으며 캠핑장과 휴식 공간도 갖추고 있다.
정읍에서는 동학농민혁명의 정신과 지역 국가유산을 빛과 영상, 음악으로 표현한 국가유산 미디어아트관 '1894 달하루'를 추천했다. 8개 주제의 실감형 미디어아트로 구성됐으며 매주 월요일과 추석 당일은 휴관한다.
남원 광한루원은 춘향전의 배경이 된 조선시대 대표 정원으로 광한루와 오작교, 연못, 삼신산 등이 어우러져 가을 풍경을 즐기기 좋다. 춘향사당과 월매집, 전통놀이 체험장 등도 함께 둘러볼 수 있다.
김제 아리랑문학마을은 조정래 작가의 대하소설 '아리랑' 속 배경과 일제강점기 민족의 삶을 재현한 역사·문학 체험 공간이다. 홍보관과 하얼빈역, 내촌·외리마을 등을 둘러보며 김제평야의 역사와 작품 속 이야기를 체험할 수 있다.
완주 위봉산성은 산의 지형을 따라 조성된 성곽으로 자연과 역사를 함께 느낄 수 있는 야외 여행지다. 옛 성곽의 흔적과 울창한 숲, 산세를 감상하며 가을철 산책을 즐기기 좋다.
진안 용담호자연생태습지공원은 습지와 물길을 따라 출렁다리, 관찰데크, 탐방로 등이 조성돼 있다. 예약제로 운영되는 무료 18홀 파크골프장과 진안읍까지 이어지는 7km 자전거길도 마련돼 있다. 파크골프장은 9월 24~25일 휴무다.
무주 적상산사고는 세계기록유산인 조선왕조실록이 약 300년간 보관됐던 역사 공간이다. 실록 복본과 왕실 족보인 선원록 등을 전시하며 추석 당일을 제외한 연휴 기간 오전 10시부터 오후 4시까지 관광해설사의 해설을 들을 수 있다.
장수 방화동자연휴양림·가족휴가촌은 장안산 방화동계곡을 따라 조성된 사계절 휴양지다. 방화폭포와 산림욕장, 치유의 숲을 비롯해 통나무집, 가족휴양동, 오토캠핑장 등 숙박·야영시설을 갖추고 있다.
임실 성수산은 고려와 조선의 건국 설화가 깃든 명산으로 생태 등산로와 숲속 놀이터, 잔디광장 등이 마련돼 있다. 특히 오는 10월 8~11일 열리는 임실N치즈축제와 연계해 피자 만들기 등 다양한 체험도 즐길 수 있다.
순창 향가유원지에서는 섬진강의 물길과 주변 자연경관을 감상할 수 있다. 인근 향가터널과 함께 둘러보면 한적한 강변 풍경을 즐기는 가족 나들이 코스로 활용할 수 있다.
고창 고인돌유적지는 약 2000여 기의 고인돌이 분포한 대표적인 선사유적지로 2000년 유네스코 세계문화유산에 등재됐다. 9월 26일 오후 2~4시에는 고인돌박물관 야외에서 '고인돌 소리탐험대', '고인돌 창작공방' 체험 프로그램도 진행된다.
부안 내소사는 약 500m 길이의 전나무숲길과 고즈넉한 사찰 풍경이 어우러진 관광명소다. 선선한 가을 날씨에 가족과 함께 숲길을 걸으며 자연과 사찰을 함께 감상할 수 있다.
lbs0964@newspim.com