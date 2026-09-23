광양시의회, 시민 안전 위한 '위험수목 처리' 조례 제정

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서영배 의원 발의 "주민·보행자 안전 보호에 실질적 도움"

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 강풍과 집중호우 등 자연재난에 따른 안전사고를 예방하고 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 주택가와 노유자시설 주변 위험수목을 체계적으로 처리할 수 있는 제도적 기반을 마련했다

광양시의회는 서영배 의원이 발의한 '광양시 생활주변 위험수목 처리 지원에 관한 조례안'을 지난 21일 열린 제350회 제1차 정례회 제2차 본회의에서 의결했다고 23일 밝혔다.

서영배 광양시의원 [사진=광양시의회] 2026.09.23 chadol999@newspim.com

조례는 강풍과 집중호우, 태풍 등으로 쓰러질 우려가 있는 생활권 주변 수목에 선제적으로 대응하고 전문 장비와 인력 부족으로 직접 처리가 어려운 고령자 등 주민의 부담을 덜기 위해 제정됐다.

조례에 따라 광양시는 단독주택과 노유자시설 등 주민 생활공간의 위험수목 처리 지원계획과 실태조사를 추진하고 소유자 동의를 거친 신청에 따라 고사·부패·병충해 등으로 쓰러질 우려가 있는 수목의 제거·가지치기와 풍수해 피해 수목 처리를 지원할 수 있다.

서영배 의원은 "생활권 주변 위험수목은 주민과 보행자의 안전을 위협할 수 있지만 고령자 등은 직접 처리하기 어려운 경우가 많다"며 "이번 조례가 안전사고 예방과 시민의 안전한 생활환경 조성에 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

chadol999@newspim.com