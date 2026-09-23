플레이지, 하드웨어 사양 대폭 강화한 4G LTE 키즈워치폰 '플리노 GO10' 출시

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 패밀리 테크 전문기업 ㈜플레이지가 국내 이동통신 환경 및 아동의 실사용 패턴에 맞춰 기기 제원을 고도화한 4G LTE 기반 스마트워치 신제품 '플리노 GO10'을 정식 출시한다고 밝혔다.

[사진=플레이지 제공]

이 제품은 6세부터 13세 사이의 유소년층을 주력 사용자로 설정해 개발된 워치형 위치추적 단말기다. 기존 시중 키즈워치 제품군 대비 하드웨어 사양을 상향 조정한 것이 특징이다. 차세대 스마트 웨어러블 전용 쿼드코어 프로세서를 기반으로 2GB 램(RAM)과 16GB의 내장 메모리를 탑재해, 기기 구동 및 영상통화 등의 복합 기능 사용 시 발생하는 지연 현상을 최소화했다. 내장 카메라 장비는 전면 200만 화소, 후면 500만 화소 렌즈가 각각 장착됐다.

기기 전력 구동계는 하드웨어와 소프트웨어 간의 배터리 효율 최적화 작업을 거쳐, 1회 완전 충전 시 기준 48시간 이상 연속 가동이 가능하도록 설계됐다. 통신망 규격의 경우 국내 통신 환경에 최적화된 주파수 대역인 'LTE 밴드(Band) 5'를 지원하여, VoLTE 기반의 음성통화 품질을 개선하고 끊김 없는 위치정보 서비스 수신 환경을 구축했다.

[사진=플레이지 제공]

단말기와 연동되는 보호자 전용 통제 애플리케이션 '플리노'도 함께 제공된다. 보호자는 해당 앱을 통해 자녀의 실시간 위치 파악 및 영상통화를 진행할 수 있다. 이 외에도 단말기 내 주소록 관리, 미지정 번호 수신 차단, 긴급 SOS 알림 수신, 학교 수업 시간 내 기기 사용을 제한하는 수업 모드 등의 주요 제어 기능을 원격으로 설정할 수 있다.

플레이지 측은 이번 신제품 론칭을 기점으로 주요 오프라인 유통 채널 입점 및 팝업스토어 운영을 통해 소비자 대면 체험망을 확장할 방침이다. 아울러 올해 하반기 내에 국내 유명 캐릭터 지식재산권(IP) 보유 기업과 제휴를 맺고 특화 디자인을 적용한 '플리노 GO10 스페셜 에디션'을 추가로 시장에 선보일 계획이다.

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