콘진원, '도쿄게임쇼' 韓공동관 성료…K게임 15종 선봬

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 일본 도쿄에서 개최된 '도쿄게임쇼 2026(Tokyo Game Show, TGS)'에 참가해 한국공동관을 운영했다고 22일 밝혔다.

'도쿄게임쇼'는 일본을 대표하는 글로벌 게임 전시회로, 전 세계 게임 개발사와 퍼블리셔, 플랫폼 기업, 게임 이용자 등이 참여해 최신 게임 콘텐츠와 기술을 선보이는 행사다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 콘진원은 9월 17일부터 20일까지 일본 도쿄에서 개최한 '도쿄게임쇼 2026'에서 B2C 한국공동관을 운영했다. [사진=콘진원] 2026.09.22 alice09@newspim.com

올해 30주년으로 지난 17일부터 20일까지 4일간 진행됐으며, 전 세계 1138개사가 참가했다.

콘진원은 이번 행사에서 한국공동관을 마련해 국내 우수 게임기업의 일본 및 글로벌 시장 진출을 지원하고 K게임의 다양한 콘텐츠를 현지에 소개했다.

올해 한국공동관의 기업 간 거래(B2B) 및 기업·소비자 간 거래(B2C) 프로그램에는 뉴코어, 나누컴퍼니, 드림크래프트, 룸톤, 메이플라이, 반지하게임즈, 선시안, 아름게임즈, 엔데브게임즈, 투핸즈인터렉티브, 팀타파스, 팀호레이, 페퍼스톤즈, 픽셀리안, 하이퍼센트 등 총 15개 중소 게임개발사가 참여해 PC·콘솔·모바일 등 다양한 플랫폼의 게임 콘텐츠를 선보였다. 일본을 비롯한 글로벌 게임 이용자와 산업 관계자들에게 국내 게임의 다양한 장르와 콘텐츠를 소개했다.

한국공동관은 국내 게임기업과 게임 콘텐츠를 직접 체험할 수 있는 기회를 마련하고, 일본 및 글로벌 게임 이용자와의 접점을 확대했다.

또한 참가 기업들은 행사 동안 자사 게임을 현지 관람객과 게임산업 관계자들에게 선보이는 동시에, 글로벌 시장 진출을 위한 비즈니스 활동을 펼쳤다. 그 결과, 글로벌 PC 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)에서 위시리스트(관심 게임 등록)와 모바일 다운로드 수가 증가되는 등 눈에 띄는 성과를 거뒀다.

콘진원은 도쿄게임쇼 개막에 앞서 9월 15일부터 16일까지 일본 도쿄에서 '해외 현지 이용자 평가(Focus Group Test, FGT)'를 진행해 게임사들이 일본 시장 진출에 필요한 이용자 반응을 현장에서 직접 확인할 수 있도록 했다.

이번 FGT는 국내 16개 게임사를 대상으로 총 967건의 평가를 실시했으며, 일본 현지 게이머들이 각 게임을 직접 플레이한 뒤 조작 편의성, 텍스트 표현, 콘텐츠 몰입도 등에 대한 의견을 남겼다.

이번 일본 FGT는 지난 8월 독일 게임스컴에 이은 올해 두 번째 오프라인 현장 테스트다.

콘진원은 두 차례의 오프라인 이용자 평가에 이어 연내 온라인 FGT를 한 차례 더 진행해, 오프라인 현장 반응과 온라인 이용자 데이터를 종합한 K게임의 현지화 점검을 마무리할 계획이다.

김성준 콘진원 게임신기술본부장은 "이번 도쿄게임쇼를 통해 K게임의 우수한 경쟁력과 글로벌 시장에서의 높은 성장 가능성을 다시 한번 확인했다. 특히 참가 기업들의 뜨거운 열정과 노력이 성과라는 결실로 이어진 것을 매우 뜻깊게 생각한다"라고 말했다.

이어 "앞으로도 국내 우수 게임사들이 해외 시장에 성공적으로 안착하고 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.

콘진원은 10월 브라질 '브라질게임쇼(Brasil Game Show, BGS)'와 태국 '게임스컴 아시아(Gamescom asia)' 등 하반기 주요 해외 게임 전시회에서도 한국공동관을 운영하며 K게임의 해외 진출을 지속적으로 지원할 계획이다.

alice09@newspim.com