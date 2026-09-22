복지부, 복지 현장과 기업 자원 잇는다…'모두의 연결' 개시

첫 연결로 취약 청년 사회 진입 지원

우리금융·사회복지공동모금회 맞손

"새로운 민관협력 모델 만들어 갈 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 복지 현장의 수요와 기업의 자원을 맞춤형으로 연계하는 민관협력 프로젝트 '모두의 연결'이 본격적으로 개시된다.

보건복지부는 22일 국무회의에서 정부와 기업·민간이 함께 사회문제를 해결하는 범정부 민관협력 프로젝트 '모두의 연결' 추진 방안을 추진한다고 밝혔다.

정은경 보건복지부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 '공공기관 중증장애인생산품 우선구매 협조'관련 안건 보고를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

최근 사회적 고립·은둔 청년 등 복잡화된 사회문제를 해결하기 위한 기업의 사회공헌 의지는 높아졌으나, 공공 부문과의 연계 체계가 미흡해 적절한 협력 부처를 찾는 데만 수개월이 걸리는 등 현장의 문제가 많다. 복지부는 정부와 복지 현장이 사회문제를 발굴하고, 기업 현장 수요에 맞춤형으로 연결하는 '모두의 연결'을 추진한다.

복지부는 민간의 참여가 필요한 사회문제를 발굴하고 적재적소에 연결한다. 모두의 연결은 협력과제 발굴, 연결 기반 구축, 맞춤형 연결, 성과 확산 4단계로 추진된다. 협력과제 발굴 단계에서는 다양한 사회문제 중 민간의 자원과 전문성이 필요한 분야를 찾아 협력과제로 선정한다.

연결 기반 구축 단계에서는 선정된 협력과제와 필요한 지원 내용을 온라인 사회 공헌 플랫폼 '바로잇'에 통합 제공한다. 맞춤형 연결은 기업의 기술·인력·전문성·재원 등 다양한 자원 등록 시 인공지능(AI) 추천 서비스 등을 통해 적합한 협력과제를 연결하고 지원한다. 성과 확산 단계에서는 지역사회공헌인정제와 시슐랭스타 등 사회 공헌 포상·인정 제도와 연계해 지속적인 참여를 뒷받침한다.

첫 번째 연결은 청년 스텝(STEP)·취약 청년의 사회진입 지원이다. '청년 STEP'은 자립준비청년과 고립은둔청년 등 사회진입에 어려움을 겪는 취약 청년에게 정서지원과 유급 일 경험을 연계해 복지와 고용을 함께 지원하는 사업이다.

이를 위해 복지부, 우리금융그룹, 사회복지공동모금회는 22일 업무협약(MOU)을 체결했다. 우리금융그룹은 향후 3년 동안 30억원을 지원한다. 정부는 청년 대상자를 발굴·연계하고 현장은 기업의 전문성과 자원을 활용해 청년의 사회진입을 지원한다.

정은경 장관은 "복합적인 사회문제를 해결하기 위해서는 정부의 정책 역량과 민간의 자원·전문성을 연결하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "'모두의 연결'을 통해 정부와 기업, 민간이 각자의 강점을 발휘하는 새로운 민관협력 모델을 만들어 가겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com