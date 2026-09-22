네이버 플레이스, 일본 맛집 예약 이용자 482% 증가

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 22일 플레이스 타베로그 예약 클릭이 482% 늘었다고 밝혔다.
- 일본 현지 식당 예약 유입은 상세 페이지 탐색이 76%를 차지했다.
- 네이버는 연내 일본 음식점 예약 기능을 더 확대하기로 했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버 플레이스에서 일본 음식점 예약 서비스 이용이 급증하고 있다.
네이버는 22일 플레이스에서 타베로그 예약 버튼을 클릭한 이용자가 올해 8월 기준 지난해 8월 대비 482% 증가했다고 밝혔다.
네이버는 지난해 일본 최대 음식점 정보 플랫폼 타베로그와 제휴해 75만 개의 일본 주요 도시 식당 정보를 제공 중이며 일부 식당에 대해서는 실시간 예약도 지원하고 있다.
이용 패턴도 변화했다. 초반에는 통합검색을 통한 예약이 대부분이었으나 지난달에는 플레이스 상세 페이지 탐색을 통한 클릭이 전체 예약 유입의 76%를 차지했다.
일본 현지를 방문한 이용자들이 주변 맛집을 직접 탐색하고 예약하는 패턴이 확대되고 있다는 의미다. 12월 크리스마스와 겨울방학, 5월 황금연휴 등 여행 성수기에는 전월 대비 예약 클릭수가 각각 111%, 50% 증가했다.
네이버는 예약 연결이 가능한 일본 현지 식당을 지속 확대하고 있다. 9월 기준 약 7만5000곳으로 올해 초 대비 12.7% 늘었다. 구루나비 등 다양한 현지 음식점 플랫폼과의 추가 연동도 논의 중이다.
연내 네이버지도에서 일본 지역을 탐색하며 타베로그에 연동된 음식점 정보를 확인하고 예약까지 진행할 수 있도록 하는 베타 테스트도 진행할 예정이다.
최지훈 네이버 플레이스 검색 총괄 리더는 "일본 여행 수요가 늘어나면서 네이버를 통해 일본 현지 여행 정보를 탐색하고 싶어하는 니즈 역시 점차 커지고 있는 추세"라며 "앞으로 네이버만 있으면 국내 여행을 하듯 일본 여행을 편하게 즐길 수 있도록 일본 현지 명소 정보 탐색과 예약 기능을 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com