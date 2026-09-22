큐라클·맵틱스, MT-501 국가과제 선정

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Tie2 활성화·C5 axis 억제…혈관염 치료 가능성 검증



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 큐라클은 항체 신약개발 기업 맵틱스와 공동 개발 중인 혈관염 치료용 이중항체 'MT-501'이 중소벤처기업부 국가 연구개발 과제에 선정됐다고 22일 밝혔다.

이번 과제는 혈관의 안정성과 항상성 유지에 관여하는 Tie2 신호를 활성화하는 동시에 염증 반응에 관여하는 보체계 C5 axis를 억제하는 MT-501을 개발하는 것이 목표다. 양사는 이를 통해 혈관염을 비롯한 난치성 염증성 혈관질환에 대한 치료 가능성을 검증할 계획이다.

혈관염은 과도한 면역·염증 반응과 함께 혈관 내피 손상과 혈관 기능 이상이 복합적으로 나타나는 질환이다. 양사는 염증 반응을 조절하는 동시에 손상된 혈관을 안정화하고 기능 회복을 유도하는 방식을 치료 전략으로 연구하고 있다.

큐라클 로고. [사진=큐라클]

이번 연구에는 맵틱스의 항체 발굴 플랫폼 '이글스(EAGLES)'와 인공지능(AI) 기반 항체 설계·최적화 기술을 활용한다. 생물정보학과 인실리코(In silico) 약물 설계 경험을 보유한 미국 보스턴대학교 연구진과 국제공동연구도 진행한다.

양사는 이를 통해 신규 항체 발굴과 최적화 효율을 높이고, 향후 다중특이성 항체 개발까지 연결할 수 있도록 EAGLES 플랫폼을 고도화할 계획이다.

MT-501은 큐라클과 맵틱스가 공동 개발해 온 Tie2 기반 항체 파이프라인의 적용 범위를 염증성 혈관질환으로 확대한 후보물질이다. 양사는 Tie2를 중심으로 신장·망막질환에서 혈전·허혈성 질환으로 연구 영역을 넓혀 왔으며, MT-501에는 C5 axis 억제 기전을 추가했다.

앞서 신장질환 치료제 MT-101, 망막질환 치료제 MT-103, 항혈전 치료제 MT-201이 국가신약개발사업(KDDF) 과제로 선정됐다. MT-501은 양사의 항체 파이프라인 가운데 네 번째 정부 연구개발 과제로 선정됐다.

이 가운데 MT-103은 2024년 국가신약개발사업 과제로 선정된 뒤 전임상 연구를 거쳤다. 올해 5월에는 미국 메멘토 메디신(Memento Medicines)에 선급금과 마일스톤을 포함해 최대 10억7775만 달러(계약 당시 환율 기준 약 1조5636억원) 규모로 글로벌 기술이전됐다.

큐라클 관계자는 "맵틱스의 항체 개발 역량과 양사가 축적해 온 혈관질환 연구 경험을 결합해 후속 파이프라인을 지속적으로 발굴·개발해 나가겠다"고 말했다.

맵틱스 관계자는 "Tie2 활성화를 통한 혈관 안정화와 C5 axis 억제를 통한 염증 조절을 동시에 추구하는 MT-501의 치료 가능성을 검증할 것"이라며 "EAGLES와 AI 기술을 접목해 자체 항체 개발 플랫폼도 고도화할 계획"이라고 말했다.

맵틱스는 2022년 한국생명공학연구원(KRIBB)에서 스핀오프해 설립된 항체 신약 전문기업이다. 인간 항체 라이브러리 기반 EAGLES 플랫폼을 활용해 항체를 발굴하고 있으며 큐라클과는 2024년부터 MT-101, MT-103, MT-201, MT-202 등 난치성 혈관질환 대상 항체 파이프라인을 공동 개발하고 있다.

dconnect@newspim.com