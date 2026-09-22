KB금융, 상생협력재단과 '에너지 절감 시설 지원사업' 추진

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹과 협력재단이 22일 에너지 절감 사업을 추진했다.
- 지역 소상공인 탄소중립과 ESG 경영 지원에 나섰다.
- 6억원 규모로 최대 4개 지자체를 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹과 대·중소기업·농어업협력재단이 지역 소상공인의 탄소중립과 ESG 경영 실천을 지원하기 위해 '2026년 KB금융 에너지 절감 시설 지원사업'을 추진한다고 밝혔다.
이번 사업은 지역 소상공인의 에너지 비용 부담을 경감하고 사업장 환경 개선을 돕기 위해 기획됐다. KB금융이 출연한 대·중소기업 상생협력기금의 녹색전환(GX) 부문 재원을 활용해 최대 4곳의 지방정부가 제안한 에너지 절감 사업을 지원한다.
총 지원 규모는 6억원이며, 선정된 지자체에는 최소 1억원에서 최대 3억원까지 지원금이 배정된다. 지원금은 매장 환경 개선과 전기료 절감 등 지역 내 소상공인 및 자영업자를 위해 사용된다.
사업 참여를 희망하는 지방정부는 지역 상권 특성을 반영해 '에너지 자립 및 인프라 효율화' 아이디어를 기획하고 전문 수행기관과 함께 제안서를 제출해야 한다.
주요 지원 분야는 ▲노후배선 교체 및 고효율 LED 간판 설치 등 '에너지 효율 개선' ▲친환경 히트펌프 및 조리 매연 저감 장치를 설치하는 '친환경 설비 지원' ▲스마트 계량기(AMI)와 IoT 기반 대기전력 차단 콘센트를 보급하는 '스마트 에너지 관리'로 구성된다.
지방정부가 자체 예산을 더해 참여하면 평가 시 5점의 가점이 부여된다. 참가를 희망하는 지자체는 10월 11일까지 이메일로 서류를 제출해야 하며, 대면 평가를 거쳐 10월 3주 차에 최종 결과를 발표한다.
KB금융 관계자는 "이번 사업이 소상공인과 자영업자의 에너지 비용 부담을 줄이고 사업장 환경을 개선하는 계기가 되길 기대한다"며 "소상공인의 경영 안정과 지역경제 성장을 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
한편 KB금융은 지난 6월 중소벤처기업부, 상생협력재단과 함께 중소기업·소상공인 지원을 목적으로 총 100억원 규모의 대·중소기업 상생협력기금을 출연했다. 해당 기금은 인공지능전환(AX), 녹색전환(GX), 안전전환(SX) 지원 및 지역 기반 사회연대경제기업 투자 등에 활용된다.
eoyn2@newspim.com