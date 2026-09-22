김다현 "심수봉 선생님 직접 통화해 사과…마음 잘 추스를 것"

AI 핵심 요약beta
- 김다현이 21일 심수봉에게 직접 사과받았다고 밝혔다.
- 심수봉은 20일 무대 실언으로 후배에게 상처 줬다며 사과했다.
- 김다현은 위로받았다며 팬들에게 밝은 모습으로 만나자고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 =가수 김다현이 자신을 공개적으로 비판한 대선배 심수봉에게 직접 사과를 받았다고 밝혔다.
김다현은 지난 21일 자신의 인스타그램을 통해 "심수봉 선생님과 직접 통화도 했고 선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 격려도 따뜻한 위로도 해주셨다"고 전했다.
이어 "마음 잘 추스를 테니 걱정 마시고 우리 밝은 모습으로 만나요" 라고 덧붙이며 팬들을 안심시켰다.
앞서 심수봉은 지난 20일 열린 '2026 진안고원 트로트 페스티벌' 무대에서 앞 순서에 노래한 가수를 언급하며 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 것 같다, 노래를 듣고 있으면 너무 힘이 들어서 얘기한다"고 발언했다.
당시 심수봉의 앞 순서에는 김다현이 무대에 올랐고, 해당 발언이 온라인상에 확산되면서 논란이 불거졌다.
이에 심수봉은 지난 21일 공식 홈페이지를 통해 사과했다. 심수봉은 "지난 20일 저는 많은 사람이 지켜보는 지방의 한 트로트 축제 무대 위에서 말 그대로 실언을 했다"고 밝혔다.
이어 "무엇보다 앞 순서 가수가 정확히 누구인지 몰랐고 특정인을 망신 주기 위해 한 말은 절대 아니었다"면서 "그럼에도 어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명 잘못됐다"고 사과했다.
moonddo00@newspim.com