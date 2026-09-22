롯데百, 잠실서 라리가 웹툰 팝업…7개 구단 굿즈 선보여

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 24일부터 6일까지 라리가 웹툰 팝업을 연다.
- 서울 롯데월드몰서 7개 구단 캐릭터 굿즈를 선보인다.
- 이강인 사인 유니폼 경품과 부산·수원 순회도 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부산·수원으로 순차 확대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 오는 24일부터 다음달 6일까지 서울 롯데월드몰 1층 아트리움에서 '라리가 웹툰(LALIGA WEBTOON)' 팝업스토어를 연다고 22일 밝혔다.
이번 팝업은 라리가 웹툰 라이선스사인 알타바그룹과 협업해 마련했다. FC바르셀로나와 레알 마드리드, 아틀레티코 마드리드, 발렌시아CF, 레알 베티스, 아틀레틱 클루브, 레알 소시에다드 등 7개 구단과 소속 선수를 웹툰 캐릭터로 옮긴 콘텐츠를 오프라인에서 선보인다.
행사장은 4개 테마 공간으로 나눴다. 경기장에 입장하는 분위기를 연출한 웰컴존을 비롯해 구단별 대표 선수 캐릭터와 기념 사진을 찍을 수 있는 캐릭터 갤러리, 대형 화면으로 경기 장면을 보는 스크린존, 공식 굿즈 구매와 커스텀 체험이 가능한 스토어&커스텀존으로 구성했다.
판매 상품에는 스페인 현지에서 직수입한 'FC바르셀로나 홈 레플리카 유니폼(라민 야말 마킹)'과 '아틀레티코 마드리드 레플리카 유니폼' 등 공식 라이선스 상품이 포함됐다. 이번 팝업에서 처음 공개하는 웹툰 캐릭터 키링·인형 등 굿즈와 스트리트 의류 상품도 함께 내놓는다.
30만원 상당의 라리가 공식 라이선스 굿즈와 이강인 선수 친필 사인 유니폼 럭키드로우 응모권을 넣은 랜덤박스는 25만원에 하루 100개 한정으로 판매한다. 현장 커스텀존에서는 유니폼을 직접 제작하거나 이강인 선수의 이름과 번호를 넣는 마킹 서비스를 운영한다.
구매 금액에 따른 증정 행사도 진행한다. 10만원 이상 구매 고객에게는 라리가 웹툰 포스터와 스티커, 캔뱃지를, 30만원 이상 구매 고객에게는 리유저블백을 선착순으로 준다.
롯데백화점은 롯데월드몰에 이어 다음달 30일부터 11월 19일까지 부산본점에서, 11월 27일부터 12월 10일까지 타임빌라스 수원에서 같은 팝업을 순차적으로 열 계획이다.
kji01@newspim.com