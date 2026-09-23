금성침대 '슬렙트', 롯데백화점 동부산점서 팝업스토어 운영

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 금성침대의 프리미엄 침대 브랜드 '슬렙트(slept)'가 오는 9월 28일부터 12월 31일까지 롯데백화점 동부산점 2층 행사장에서 팝업스토어를 운영한다.

[사진=슬렙트 제공]

이번 팝업스토어는 가을 혼수 및 이사철을 앞두고 침실 가구를 교체하거나 신혼 침대를 준비하는 소비자를 대상으로 마련됐다. 행사장은 소비자가 매트리스의 경도와 프레임 소재를 직접 확인하고, 현장에 상주하는 전문가와의 상담을 통해 개인별 수면 형태와 주거 공간에 적합한 제품을 선택할 수 있는 체험형 공간으로 구성된다.

전시 및 판매 품목은 슬렙트의 주요 라인업인 '노브 침대'와 '듀얼발란스 매트리스'다. 노브 침대 프레임은 패브릭과 원목 소재를 함께 적용한 복합 설계를 기반으로 제작되었으며, 헤드보드 영역에는 일정한 간격의 템바보드 마감 기법이 도입됐다. 함께 선보이는 듀얼발란스 매트리스는 상·하부 2중 스프링 레이어링 구조를 채택해 체압 분산 기능을 높였으며, 상단부에는 두께감 있는 유로탑 쿠션 설계를 적용해 내구성과 지지력을 강화했다.

팝업스토어 개설을 기념한 현장 프로모션도 함께 진행된다. 행사 기간 동안 매장을 방문해 제품을 구매하는 고객에게는 최대 20%의 가격 할인 혜택이 일괄 적용된다. 아울러 현장에서 1:1 제품 상담을 완료한 고객에게는 머그컵을 증정하며, 최종 결제 금액 구간에 따라 별도의 단계별 사은품이 추가로 지급될 예정이다.

슬렙트 측은 이번 동부산점 팝업스토어를 통해 약 3개월간 오프라인 고객 접점을 유지하면서, 매트리스의 물리적 지지 구조와 친환경 내장재 등 기술적 제원을 직접 알리는 데 주력한다는 계획이다.

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