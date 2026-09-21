SK바이오팜, 사회적가치 페스타 참가…뇌전증 환아 작품 전시

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올해로 3년째 참가…환아 작품 18점 선봬

한국뇌전증협회와 진행한 'Epic Day' 활동 전시로 확장

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜은 오는 21일부터 22일까지 서울 코엑스 Hall A에서 열리는 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'에 참가해 뇌전증 환아와 가족의 이야기를 담은 전시 부스를 운영한다고 밝혔다.

SK바이오팜의 사회적가치 페스타 참가는 올해로 3년째다. 그동안 뇌전증 질환 인식 개선과 응급처치 가이드, 가상현실(VR)을 활용한 환자 시각 체험 등을 소개했다. 올해는 뇌전증 환자와 가족의 일상을 알리는 데 초점을 맞췄다.

SK바이오팜 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타' 부스 내부 전경 [사진=SK바이오팜]

이번 전시는 SK바이오팜 사내 봉사단 '행복이음'이 한국뇌전증협회와 진행한 사회공헌 프로그램 'Epic Day'를 기반으로 구성했다.

지난 4월부터 7월까지 매월 진행된 Epic Day에서 뇌전증 환아들은 미술 활동을 통해 자신의 감정을 작품으로 표현했다. 보호자들은 의료진과 치료 경험과 돌봄 정보를 공유했으며 행복이음 봉사단도 프로그램에 참여했다.

전시는 '나의 세계', '함께한 하루, Epic Day', '우리의 뉴런 우주' 등으로 구성된다. 핵심 공간인 '우리의 뉴런 우주'에서는 환아들이 완성한 작품 18점을 하나의 공동 작품 형태로 선보인다. 현장에서 소개되지 않은 작품은 웹 갤러리를 통해 추가 공개할 예정이다.

뇌전증 투병 경험을 작품으로 표현해 온 넌지(None Z·본명 이지영) 작가도 참여한다. 넌지 작가는 자신의 대표작과 환아들의 공동 작품을 함께 전시한다.

SK바이오팜은 이번 전시를 계기로 환자와 가족, 의료진, 환우회 및 유관 단체 간 교류를 확대할 계획이다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 "Epic Day는 환자와 가족의 목소리를 직접 경청하고 지속적인 만남을 통해 서로를 이해해 가는 프로그램"이라며 "앞으로도 환자와 가족, 의료진 및 유관 단체가 지속적으로 교류할 수 있는 기반을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com