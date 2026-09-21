아우디코리아, 국내 누적 등록 30만대 돌파…수입차 세 번째

AI 핵심 요약beta
- 아우디코리아가 21일 국내 누적 30만대를 돌파했다.
- 수입차 브랜드 가운데 세 번째 기록을 세웠다.
- 기념해 고객 감사 프로그램 thAnk Q를 전개했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 아우디코리아가 국내 누적 등록 대수 30만대를 돌파했다. 국내 수입차 브랜드 가운데 세 번째 기록이다.
아우디코리아는 공식 법인 출범 이후 국내 누적 등록 대수가 30만대를 달성했다고 21일 밝혔다.
아우디코리아는 국내 시장에서 차량 판매와 함께 고객 접점 확대를 위한 브랜드 프로그램을 운영해왔다. 올해는 다양한 모델과 서비스를 경험하는 '아우디 오픈하우스'를 비롯해 아웃도어 프로그램 '아우디벤처', 드라이빙·라이프스타일 프로그램 '아우디 서머투어' 등을 진행했다.
누적 등록 30만대 달성을 기념해 전국 공식 딜러 네트워크와 고객 감사 프로그램 'thAnk Q'도 전개한다. 다양한 고객 혜택과 브랜드 체험 프로그램을 통해 고객 접점을 확대한다는 계획이다.
스티브 클로티 아우디코리아 사장은 "앞으로도 고객 중심의 다양한 프로그램과 차별화된 브랜드 경험을 통해 고객 만족도를 높이고 장기적인 신뢰 관계를 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com