"존경하는 군민 여러분…" 7초 만에 끝난 괴산군수 추석 인사

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SNS 조회수 86만회·좋아요 1만8000개

직원 '길어요' 한마디에 군수도 '빠른 반영'

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 추석을 앞두고 괴산군이 공개한 7초짜리 명절 인사 영상이 SNS에서 화제가 되고 있다.

송인헌 괴산군수가 등장하는 이 영상은 기존 지방자치단체장의 격식 있는 명절 인사와 달리 짧은 대화와 직원의 재치 있는 개입으로 구성됐다.

화제가 된 송인헌 괴산군수 추석 인사 영상의 한 장면. [사진=괴산군] 2026.09.21 baek3413@newspim.com

영상에서 송 군수는 카메라를 향해 "존경하고 사랑하는 괴산군민 여러분…"이라며 인사를 시작한다.

그러자 카메라 뒤에 있던 홍보 담당 직원이 스케치북을 들어 올린다.

스케치북에는 '길어요'라는 문구와 함께 '(빠퇴 기원)'이라는 글이 적혀 있다.

송 군수는 잠시 당황한 듯 "어? 길어?"라고 반응한 뒤 곧바로 인사말을 줄인다.

이어 "(빠른 반영) 즐겁고 행복한…"이라고 짧게 말한 뒤 인사를 마친다.

직원의 "오케이, 감사합니다!"라는 목소리가 이어지고 한가위 인사 화면이 나오면서 영상은 끝난다.

영상은 괴산군 공식 SNS 등에 게시된 뒤 빠르게 확산했다.

천편일률적인 단체장의 추석인사 형식을 비틀어 화제가 된 괴산군의 `길어..요` 영상 . [사진=괴산군] 2026.09.21 baek3413@newspim.com

공개 하루 만에 조회수 30만회를 넘어섰고 3일 만에 단일 영상 기준 조회수 86만회, 좋아요 1만8000여 개를 기록했다.

누리꾼들은 "말은 짧게, 울림은 길게", "전국 지자체장 추석 인사 중 임팩트 최고", "젊은층 의견을 잘 받아들이는 모습" 등의 반응을 보였다.

특히 군수가 직원의 즉석 제안을 받아들여 기존 원고를 바로 줄이는 장면이 온라인에서 관심을 끌었다.

괴산군 관계자는 "형식적인 명절 인사보다 군민과 누리꾼들에게 소소한 웃음과 즐거움을 드리고 괴산군을 친근하게 알리기 위해 기획했다"며 "앞으로도 틀에 얽매이지 않는 소통 콘텐츠를 선보이겠다"고 말했다.

한편 괴산군은 공식 SNS를 통해 군정 소식과 지역 관광·문화 콘텐츠 등을 숏폼 영상으로 소개하고 있다.

baek3413@newspim.com