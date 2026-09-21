교원투어 여행이지, 소규모 단체 패키지 라인업 확대

AI 핵심 요약beta
- 교원투어 여행이지가 21일 소규모 단체 패키지를 확대했다.
- 4~6명만 모이면 출발이 확정되며 여행 불확실성을 낮췄다.
- 도쿄 등 인기지와 3무 구성 상품으로 선택 폭을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 교원투어 여행이지는 적은 인원으로도 출발이 확정되는 소규모 단체 패키지 라인업 확대에 나섰다고 21일 밝혔다.
출발에 대한 불확실성을 낮추고 소규모 인원으로 보다 쾌적하게 여행할 수 있는 상품을 확대해 경쟁력을 강화한다는 전략이다.
패키지여행은 상품별로 정해진 최소 출발 인원을 충족해야 하는 만큼 모객 상황에 따라 출발 여부가 달라질 수 있는데 이번에 선보이는 소규모 단체 패키지는 상품별로 4~6명의 인원만 모이면 출발이 확정되는 것이 특징이다.
소규모 단체 패키지는 ▲도쿄 ▲마쓰야마 ▲요나고 ▲타이베이 ▲시드니 등 주요 인기 여행지를 중심으로 구성했다. 일본·대만 등 단거리 여행지는 물론 호주 등 장거리 여행지까지 상품군을 확대해 소규모 단체 여행객의 선택 폭을 넓혔다.
대표 상품인 '도쿄 프리미엄 여행 4일'은 도쿄를 거점으로 가와고에, 이카호, 닛코 등 근교 지역을 함께 둘러보는 일정이다. 노팁·노옵션·노쇼핑 3무(無) 구성으로 여행에 온전히 집중할 수 있도록 설계됐다.
교원투어 관계자는 "최근에는 가족이나 친구 등 소규모로 여행을 떠나는 고객이 늘면서 적은 인원만 모여도 출발할 수 있는 상품에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "앞으로도 소규모 인원으로 출발할 수 있는 상품을 확대하고 테마를 다양화하는 등 상품 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com