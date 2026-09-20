[2026AG] 곽빈, 대만전 선발 출격…대만은 20살 실업팀 우완 린이웨이

AI 핵심 요약beta
- 한국 야구대표팀이 21일 대만전 선발로 곽빈을 예고했다.
- 곽빈은 올 시즌 11승 7패 평균자책점 2.26을 기록했다.
- 대만은 20세 우완 린이웨이를 내세워 맞불을 놓았다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 야구대표팀의 에이스 곽빈이 2026 아이치·나고야 아시안게임 첫 경기부터 선발 중책을 맡는다. 아시안게임 5연패를 노리는 한국이 최대 라이벌 대만을 상대로 가장 강력한 카드를 꺼내 들었다.
류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 21일 오후 6시30분 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 야구장에서 열리는 대만과 B조 조별리그 1차전 선발투수로 곽빈을 예고했다.
올 시즌 KBO리그를 지배하고 있는 곽빈은 대표팀이 선택할 수 있는 최고의 선발 카드다. 26경기에서 155이닝을 소화하며 11승 7패, 평균자책점 2.26, 186탈삼진을 기록했다. 대표팀 차출로 최근 리그 경기에 나서지 못했음에도 평균자책점과 탈삼진 부문 모두 1위를 달리고 있다. 이닝은 3위, 다승은 공동 5위다.
국제대회 경험도 풍부하다. 곽빈은 2023 월드베이스볼클래식(WBC)을 시작으로 아시아프로야구챔피언십(APBC), 2024 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12와 올해 WBC까지 꾸준히 태극마크를 달았다.
이번 대회에는 3년 전 아쉬움을 씻겠다는 각오도 남다르다. 곽빈은 2022 항저우 아시안게임 대표팀에도 선발됐지만 대회 직전 담 증세가 발생해 결국 한 경기도 등판하지 못했다.
류 감독은 대만전을 대회 5연패 도전의 최대 분수령으로 보고 있다. 한국은 곽빈을 시작으로 상황에 따라 불펜 자원을 적극적으로 투입하는 총력전을 펼칠 전망이다.
대만의 선택은 예상 밖이었다. KBO리그 한화 이글스에서 뛰는 왕옌청이나 미국 마이너리그 소속 좌완 린위민 대신 실업팀 합작금고 소속의 20세 우완 린이웨이를 선발로 예고했다.
당초 현지에서는 곽빈과 왕옌청의 선발 맞대결 가능성이 거론됐다. 왕옌청은 올 시즌 KBO리그에서 26경기 133.2이닝을 던지며 11승 6패 평균자책점 3.97, 100탈삼진을 기록해 한국 타자들에게도 익숙한 투수다. 그러나 대만은 상대적으로 정보가 적은 린이웨이를 첫판에 투입하는 승부수를 던졌다.
한국으로서는 마운드뿐 아니라 타선의 대응이 중요해졌다. 낯선 투수를 얼마나 빠르게 공략해 곽빈의 어깨를 가볍게 해주느냐가 관건이다.
wcn05002@newspim.com