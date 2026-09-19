에이스 권순우가 끝내줬다...한국 테니스 사상 첫 세계 8강행 금자탑

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 테니스가 19일 데이비스컵 8강 진출을 확정했다.
- 권순우가 인도전 4단식에서 2-0 완승을 거뒀다.
- 한국은 66년 만에 사상 첫 파이널 무대에 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2일차 복식 패한 뒤 4단식서 권순우가 나갈에 2-0 완승
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 테니스가 66년 만에 처음으로 국가대항전 데이비스컵 파이널(8강) 진출이라는 새 역사를 썼다.
에이스 권순우(157위·충남체육회)를 앞세운 한국 대표팀은 19일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 테니스 최종 본선 진출전(2라운드) 둘째 날 인도와의 경기에서 종합 전적 3-1로 승리를 확정했다.
데이비스컵은 4단식 1복식 방식으로 진행되며 먼저 3승을 거두는 국가가 승리한다. 1960년 데이비스컵에 처음 도전장을 낸 이래 한 번도 밟지 못했던 세계 8강 무대에 사상 처음으로 이름을 올리게 됐다. 올해 파이널은 오는 11월 24일부터 29일까지 이탈리아 볼로냐에서 개최된다. 개최국 이탈리아를 제외하면 한국이 가장 먼저 파이널행 티켓을 거머쥐었다.
전날 열린 1단식에서 권순우가 닥시네스 수레시(367위)를, 2단식에서 정현(549위·김포시청)이 수미트 나갈(247위)을 상대로 나란히 2-1 역전승을 거두며 기선을 제압했던 한국은 둘째 날 첫 경기인 복식에서 아쉬움을 삼켰다. 남지성(당진시청)-박의성(대구시청) 조가 스리람 발라지-닥시네스 수레시 조를 상대로 세트 스코어 1-2(3-6 6-3 3-6)로 석패했다.
하지만 승부를 끝내기 위해 에이스 권순우가 다시 코트로 나섰다. 전날 경기 도중 오른다리 경련을 딛고 일어난 권순우는 4번 단식에서 나갈을 상대로 완벽한 기량을 뽐냈다.
1세트를 가볍게 가져간 권순우는 2세트에서도 강력한 위너와 날카로운 스트로크로 상대를 압도하며 2-0(6-1 6-2) 완승을 거뒀다. 경기를 매조짓는 마지막 샷이 라인 밖으로 벗어나자 권순우는 코트에 그대로 드러누웠고, 동료 선수들과 코칭스태프가 일제히 달려 나와 얼싸안으며 역사적인 8강 진출의 기쁨을 나눴다.
이번 승리로 데이비스컵 5연승을 질주한 권순우는 "많은 분들의 응원 덕분에 8강이라는 대업을 이뤘다"며 "우리가 약하다는 편견을 깨고 결과로 증명해 보이겠다"고 소감을 밝혔다.
psoq1337@newspim.com