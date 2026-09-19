아이치·나고야 아시안게임 오늘 개막…한국 16번째 입장

AI 핵심 요약beta
- 아이치·나고야 아시안게임이 19일 개회식을 열고 시작했다.
- 한국은 공동기수 김동용·신유빈이 이끌며 16번째로 입장했다.
- 테크볼 이준석이 첫 메달을 확보했고 농구는 결승에 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
테크볼 이준석 결승 진출…은메달 확보
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임이 19일 개회식을 시작으로 16일간의 열전에 들어간다.
개회식은 이날 오후 6시 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린다. 아시아올림픽평의회(OCA) 소속 45개국 1만명이 넘는 선수들이 참가해 469개의 금메달을 놓고 경쟁한다.
한국 선수단은 개회식에서 16번째로 입장한다. 조정 김동용과 탁구 신유빈이 공동 기수를 맡아 태극기를 들고 선수단을 이끈다.
한국에서는 여자 3대3 농구와 복싱, 종합격투기(MMA), 조정, 요트, 서핑, 탁구, 정구, 우슈 등 9개 종목 선수단 50명이 개회식에 참석한다. 경기 일정이 진행 중인 축구와 농구 선수단 등은 참석하지 않는다.
한국은 이번 대회 41개 종목에 선수와 임원 등 1000명이 넘는 선수단을 파견했다. 금메달 40~45개를 따내 3회 연속 종합 3위를 지킨다는 목표다.
개회식에 앞서 진행된 경기에서는 한국의 첫 메달 확보 소식도 나왔다. 이번 대회에서 처음 정식 종목으로 채택된 테크볼 남자 단식에 출전한 이준석은 이날 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 준결승에서 자이드 에이단(쿠웨이트)을 상대로 기권승을 거두고 결승에 진출했다.
이준석은 1세트를 12-10으로 따낸 뒤 2세트 3-2로 앞선 상황에서 에이단이 왼쪽 허벅지 부상으로 경기를 이어가지 못하면서 승리를 확정했다. 결승 진출로 최소 은메달을 확보하면서 한국 테크볼 사상 첫 아시안게임 메달의 주인공이 됐다.
이준석은 오는 20일 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위(이라크)를 상대로 금메달에 도전한다.
남자 농구 대표팀도 5연승을 달리며 12년 만에 결승에 올랐다. 한국은 20일 개최국 일본과 금메달을 놓고 맞붙는다. 남녀 축구 대표팀도 나란히 8강 진출을 확정했다.
아이치·나고야 아시안게임은 다음 달 4일까지 이어진다.
hyun9@newspim.com