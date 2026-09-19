'김민재 45분' 뮌헨, '정우영 선발' 베를린에 7-0 대승

AI 핵심 요약beta
- 김민재가 19일 분데스리가 우니온전서 승리했다
- 바이에른 뮌헨이 우니온 베를린을 7-0으로 완파했다
- 케인은 리그 100호골, 올리세는 해트트릭을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올리세는 해트트릭...뮌헨 3승 1무로 리그 1위 도약
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 독일 분데스리가 무대에서 펼쳐진 김민재와 정우영의 코리안 더비에서 김민재가 웃었다. 바이에른 뮌헨이 우니온 베를린을 7점 차로 완파하고 리그 선두로 올라섰다.
바이에른 뮌헨은 19일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2026-27시즌 독일 분데스리가 4라운드 홈경기에서 우니온 베를린을 7-0으로 대파했다.
이날 승리로 바이에른 뮌헨은 3승 1무(승점 10)를 기록하며 리그 1위로 뛰어올랐다. 반면 개막 후 승리를 챙기지 못한 우니온 베를린은 1무 3패(승점 1)로 강등권인 16위에 머물렀다.
바이에른 뮌헨의 김민재는 벤치에서 경기를 시작한 뒤 후반 시작과 함께 다요 우파메카노를 대신해 교체 투입됐다. 우니온 베를린의 정우영은 2선 공격수로 선발 출전해 후반 15분 교체될 때까지 약 15분 동안 맞대결을 펼쳤다.
경기 주도권은 일찌감치 바이에른 뮌헨이 잡았다. 전반 18분 자말 무시알라의 선제골로 포문을 연 바이에른 뮌헨은 전반 39분 해리 케인의 페널티킥 골로 격차를 벌렸다. 케인은 이 골로 분데스리가 통산 최단 경기(98경기) 100호 골 기록을 작성했다. 전반 43분에는 마이클 올리세가 중거리 슛을 성공시켜 3-0으로 전반을 마쳤다.
후반전 들어 김민재가 투입된 바이에른 뮌헨의 화력은 더욱 거세졌다. 후반 9분 올리세의 크로스를 케인이 헤더 골로 연결하며 멀티골을 완성했다.
이어 후반 25분 이스마엘 사이바리의 다섯 번째 골이 터졌고, 올리세가 후반 28분과 31분 연달아 골망을 가르며 해트트릭을 완성했다. 3골 1도움을 몰아친 올리세의 원맨쇼에 베를린 수비진은 완전히 무너졌다.
후반 45분을 소화한 김민재는 안정적인 수비로 팀의 무실점 대승을 뒷받침했다. 반면 정우영은 공격 포인트 없이 물러나며 팀의 대패를 막지 못했다.
psoq1337@newspim.com