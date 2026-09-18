AI 핵심 요약beta
- 부산시가 2급부터 5급까지 정기 인사를 단행했다
- 도시공간계획실장 임경모, 해양수도전략실장 심재민이 승진했다
- 인구청년정책국장 등 핵심 보직에 대규모 전보가 이뤄졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 2급
▲도시공간계획실장 임경모 ▲해양수도전략실장 심재민
◇ 3급
▲인구청년정책국장 김귀옥 ▲시민생활국장 조영태 ▲도시기반시설국장 백명기 ▲AI산업혁신국장 김동현 ▲시민경제국장 박동석 ▲기후환경국장 문정주 ▲물정책국장 민순기
◇ 4급
▲균형성장정책담당관 박민규 ▲빅데이터담당관 이정민 ▲청년사업과장 정 윤 ▲전국체전기획단장 이희정 ▲인사과장 오유경 ▲시민주권협치과장 이옥경 ▲동물복지정책과장 정은애 ▲창업벤처담당관 노용호 ▲경제일자리과장 김효경 ▲산업입지과장 황해련 ▲AI산업정책과장 김진선 ▲AI신산업과장 지윤성 ▲노동정책과장 이근우 ▲사회연대경제과장 김수휘 ▲관광콘텐츠과장 안선영 ▲해양산업과장 이승우 ▲신공항도시과장 여영모 ▲상수도사업본부 안전감사부장 김경애 ▲도시계획상임기획과장 이상덕 ▲생활권공간계획과장 김호섭 ▲도시공공디지인과장 김철석 ▲부산시(부산환경공단 파견) 장 현
◇ 5급
▲기획담당관실(시정전략) 오유진 ▲균형성장정책담당관실(광역협력) 김현정 ▲균형성장정책담당관실(공공기관이전지원) 박옥연 ▲회계재산담당관실(재산관리) 김미희 ▲청년사업과(청년일자리정책) 정동원 ▲청년사업과(청년도약) 이지은 ▲출산보육과(출산정책) 강주희 ▲영상콘텐츠산업과(대중문화) 강연수 ▲생활체육과(장애인체육) 오진아 ▲시민주권협치과(협치지원) 조미경 ▲시민주권협치과(시민협력) 김영희▲생활권공간계획과(생활공간혁신) 허점숙 ▲북항재개발추진과(기획총괄) 석응균 ▲금융블록체인담당관실(금융신산업) 김소연 ▲투자유치과(원스톱기업지원) 우태순 ▲산업입지과(한국산업단지공단 파견) 양구은 ▲AI신산업과(로봇산업) 박재헌 ▲디자인산업혁신과(실무) 문재혁 ▲사회연대경제과(사회연대경제) 최소영 ▲사회연대경제과(사회기업지원) 이동명 ▲사회연대경제과(협동조합마을) 문진숙 ▲사회연대경제과(실무) 김희영 ▲해양수도정책과(해양클러스터조성) 전창환 ▲해양수도정책과(해양안전) 송현수 ▲해양수도정책과(해양국제행사TF) 이홍훈 ▲북극항로추진과(북극항로추진) 조현우 ▲북극항로추진과(해운산업) 이성환 ▲공원여가정책과(공원조성) 차성호 ▲건강정책과(돌봄의료) 김건희 ▲도시계획과(균형개발) 박흥식 ▲도시계획과(강서권개발) 조일래 ▲도시계획과(광역계획) 이병기 ▲도시계획과(도시계획정보) 김태균 ▲도시계획상임기획과(도시공간전략) 권오현 ▲도시계획상임기획과(도시계획상임기획) 권건우 ▲생활권공간계획과(시민생활공간) 안철홍 ▲생활권공간계획과(자전거) 김용학 ▲시설계획과(기반시설관리) 김세영 ▲신공항도시과(보상지원) 안형열 ▲상수도사업본부(실무) 최원호 ▲상수도사업본부(실무) 홍선욱 ▲주택정책과(실무) 강은주 ▲도시공간활력과(빈집정비) 하덕순 ▲도시공간활력과(실무) 김영란 ▲농업기술센터(인재양성) 조지영 ▲해양산업과(해양금융) 이채영 ▲해양수산부 오병훈 ▲미래에너지산업과(에너지자원관리) 주성은