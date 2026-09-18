'헥스: 마녀왕국', 11월 25일 개봉…티저 포스터 공개

AI 핵심 요약beta
- 디즈니 애니 '헥스: 마녀왕국'이 11월 25일 국내 개봉을 확정했다.
- 평범한 소녀 빌리가 마녀 세계 헥스와 마주하는 이야기를 그렸다.
- 헤일리 스타인펠드와 라시다 존스가 목소리 연기에 참여했다.
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헤일리 스타인펠드·라시다 존스 목소리 연기
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 애니메이션 영화 '헥스: 마녀왕국'이 오는 11월 25일 국내 개봉을 확정하고 티저 포스터를 공개했다고 18일 밝혔다.
'헥스: 마녀왕국'은 평범한 일상을 보내던 소녀 빌리가 마녀의 세계 '헥스'와 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.
공개된 티저 포스터에는 빌리 앞에 헥스로 향하는 문이 열리는 순간이 담겼다. 공중으로 떠오른 빌리와 낯선 광경을 바라보는 모습 등을 통해 새로운 세계에서 펼쳐질 이야기를 예고한다.
연출에는 디즈니 애니메이션 작품에 참여해온 제작진이 이름을 올렸다. '주토피아', '엔칸토: 마법의 세계'에 참여하고 '모아나 2'를 공동 연출한 제이슨 핸드 감독을 비롯해 '주토피아', '겨울왕국 2'의 조시 트리니다드 감독, '겨울왕국', '모아나', '주토피아' 등에 참여하고 '위시'를 공동 연출한 폰 비라선손 감독이 함께했다.
목소리 연기에는 헤일리 스타인펠드와 라시다 존스가 참여한다. '스파이더맨: 뉴 유니버스'에서 그웬의 목소리를 맡고 디즈니+ 마블 시리즈 '호크아이'에 출연한 헤일리 스타인펠드가 빌리를 연기한다.
라시다 존스는 빌리의 엄마 목소리를 맡았다.
'헥스: 마녀왕국'은 오는 11월 25일 국내 개봉한다.
taeyi427@newspim.com