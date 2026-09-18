함양군 농산물 캐나다 캘거리 첫 대규모 수출…북미시장 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 함양군이 18일 캐나다 캘거리로 농식품 첫 대규모 수출을 선적했다.
- 7개 업체가 참여해 42개 품목, 약 8958만원어치를 보냈다.
- 군은 현지 판매 반응을 보고 추가 수출 확대를 추진한다.
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 지역 농식품의 북미시장 진출을 위해 캐나다 캘거리로 첫 대규모 수출 물량을 선적하며 판로 확대에 나섰다.
함양군은 18일 함양농협 미곡종합처리장에서 함양 농식품 캐나다 캘거리 에이(A)마트 수출 선적식을 열고 안테나숍 1차 납품 물량을 선적했다고 밝혔다.
이번 수출 물량은 오는 10월부터 캐나다 캘거리 에이마트에서 운영될 함양 농식품 기획 판매장에 공급하는 1차 납품분으로 현지 시장 진입과 향후 지속적인 수출 확대를 염두에 두고 준비됐다.
선적식에는 함양산양삼, 진앤진푸드, 정가네식품, 허브앤티, 그농부, 운림농원, 함양농협 등 관내 7개 업체가 참여했다. 수출 규모는 40피트 컨테이너 1대, 25개 팔레트 분량으로 약 8958만 원 상당 42개 품목이 캐나다로 향했다.
주요 수출 품목은 함양농협 쌀 10kg들이 1090포를 비롯해 함양산양삼의 산양삼 가공품 5종, 진앤진푸드의 부각류 5종, 정가네식품의 건강즙·차류 6종, 허브앤티의 각종 차류 20종, 그농부의 생강 착즙 원액차 2종, 운림농원의 매실차 등 3종이다.
군은 캘거리 에이마트 내 기획 판매장을 통해 쌀, 산양삼 가공품, 전통 차류 등 다양한 농식품을 전시·판매하고 현지 소비자를 대상으로 제품 인지도와 반응을 확인할 계획이다.
군은 판매 실적과 소비자 선호를 분석해 경쟁력 있는 품목을 추가로 발굴하고 현지 유통사와 추가 납품 및 수출 물량 확대 방안을 검토할 방침이다.
yun0114@newspim.com