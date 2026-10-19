[오늘의 국감일정] 법사위·정무위·재경위 등 8개 상임위 - 10월 19일

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 19일 법제사법위원회와 정무위원회, 재정경제기획위원회 등 8개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.

법사위는 지방1반을 꾸려 이날 오전 10시 광주고등법원에서 대전고법과 광주고법, 특허법원, 대전지법, 대전가정법원, 대전회생법원, 청주지법, 광주지법, 광주가정법원, 광주회생법원, 전주지법, 제주지법을 대상으로 국감을 진행한다.

정무위는 오전 10시 국회에서 금융감독원과 예금보험공사, 서민금융진흥원을 감사한다.

재정경제기획위는 오전 10시 국회에서 한국수출입은행과 한국조폐공사, 한국투자공사, 한국재정정보원, 한국원산지정보원, 한국통계정보원, 한국통계진흥원, 한국관세정보원, 한미전략투자공사를 대상으로 국감을 실시한다.

교육위원회는 지방1반을 꾸려 오전 10시 부산교육청에서 부산·울산·경남·대구·경북·강원교육청을 감사한다.

과학기술정보방송통신위원회는 오전 10시 한국과학기술원에서 국가과학기술연구회와 한국과학기술연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국핵융합에너지연구원, 한국생명공학연구원, 한국전자통신연구원, 한국원자력연구원, 한국항공우주연구원 등 과학기술 분야 소관 기관을 대상으로 국감을 진행한다.

행정안전위원회는 지방1반을 꾸려 오전 10시 충청북도청에서 충청북도를 감사한다. 도청 감사가 끝난 뒤 충청북도경찰청에 대한 감사도 진행한다.

문화체육관광위원회는 오전 10시 국회에서 국립중앙박물관과 국립중앙도서관, 국립민속박물관, 대한민국역사박물관, 국립한글박물관, 국립현대미술관, 한국문화예술교육진흥원, 한국문화예술위원회, 예술의전당 등 문화예술 분야 공공기관과 유관기관을 감사한다.

농림축산식품해양수산위원회는 오전 10시 국회에서 해양경찰청과 해양환경공단, 수산업협동조합중앙회와 수협은행, 부산·인천·여수광양·울산항만공사, 해양수산과학기술진흥원, 한국어촌어항공단, 국립인천해양박물관, 한국항로표지기술원, 한국해양조사협회를 대상으로 국감을 실시한다.

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