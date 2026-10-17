전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.17 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

[2026 국감] 가스공사·석유공사 19일 국감…LNG 수급·14조 미수금 '송곳 검증'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 19일 산중위가 에너지 공기업 8곳의 수급 대응과 경영 부실을 점검한다
  • 가스공사 LNG 대응과 14조원 미수금, 석유공사 통합 논란이 쟁점이다
  • 석유공사 비축유와 가스전 탐사, 공기업 비위·방만경영도 검증한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오는 19일 대구서 산업부 산하기관 8곳 국감
중동발 에너지위기 대응 원유 및 LNG 수급 '도마'
가스공사 부채·석유공사 해외자원개발 성과 쟁점
가스공사·석유공사 통합에 재무부담 등도 주쟁점
공기업 방만경영·직원비위·안전관리 실태도 검증

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국가스공사와 한국석유공사 등 에너지 공기업의 수급 대응 능력과 경영 부실 문제가 다음 주 월요일 국정감사에서 집중 검증된다.

17일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위)에 따르면 오는 19일 대구 한국가스공사 본사에서 산업통상부 산하 8개 공공기관에 대한 국정감사가 열린다.

감사 대상은 ▲한국가스공사 ▲한국석유공사 ▲강원랜드 ▲대한석탄공사 ▲한국가스기술공사 ▲한국가스안전공사 ▲한국석유관리원 ▲한국광해광업공단이다.

이번 국감에서는 중동발 에너지 위기 국면에서 공기업들이 제 역할을 했는지가 핵심 점검 대상이 될 것으로 보인다. 해외자원개발 사업의 실효성과 재무건전성, 직원 비위 등 경영 전반에 대한 질의도 이어질 전망이다.

◆ 가스공사, LNG 수급·미수금 14조 '도마'…석유공사 통합도 쟁점

가스공사는 중동전쟁 당시 액화천연가스(LNG) 수급 대응과 14조원에 육박하는 미수금, 석유공사와의 통합 추진 문제가 핵심 쟁점으로 꼽힌다.

우선 중동전쟁으로 에너지 공급망 불확실성이 커진 상황에서 가스공사가 LNG 대체 물량을 얼마나 안정적으로 확보했는지, 수입선 다변화와 비상 공급 대응체계가 제대로 작동했는지가 검증 대상이다. 겨울철 가스 수요 증가를 앞두고 공급 차질을 막기 위한 장기계약 물량 확보와 도입선 다변화 성과에도 관심이 쏠린다.

막대한 미수금 문제도 도마에 오를 것으로 보인다. 미수금은 가스를 수입 원가보다 낮은 요금에 판매하면서 회수하지 못한 비용을 말한다. 가스공사의 부채는 지난해 말 기준 42조원을 넘어섰고, 민수용 원료비 미수금도 약 13조8000억원에 달한다.

홍의락 가스공사 신임 사장이 29일 열린 취임식에서 발언하고 있다. [사진=한국가스공사] 2026.07.29 gkdud9387@newspim.com

누적 미수금을 줄이려면 요금 정상화가 불가피하지만, 이는 곧 국민 부담으로 이어질 수 있다. 이 때문에 재무구조 개선과 요금 관리 방안을 둘러싼 질의도 예상된다.

정부가 추진하는 가스공사와 석유공사의 통합 문제도 핵심 현안이다. 정부는 지난 9월 두 공사를 통합하겠다는 방침을 발표했지만, 양 기관의 사업 구조와 재무 상태가 크게 다른 데다 노동조합까지 반발하면서 논란이 이어지고 있다.

석유공사는 과거 해외자원개발 사업에서 발생한 대규모 손실 등으로 완전자본잠식 상태다. 반면 가스공사는 주식시장에 상장된 기업이어서 민간 주주들의 이해관계가 걸려 있다.

이 때문에 재무구조가 취약한 석유공사와 통합할 경우 가스공사의 재무 부담이 커지고 주주가치가 훼손될 수 있다는 우려가 나온다. 통합 과정에서 석유공사 부채를 어떻게 처리하고 기존 주주의 권익을 어떻게 보호할지가 주요 쟁점으로 떠오를 전망이다.

◆ 석유공사, 비축유 관리·동해 심해 가스전 후속 탐사 '집중 검증'

석유공사는 중동전쟁 당시 원유 수급 대응과 비축유 관리, 동해 심해 가스전 후속 탐사 등이 핵심 쟁점으로 꼽힌다.

우리나라는 원유 수입 의존도가 높아 중동 지역에서 공급 차질이 생기면 비축유를 적기에 풀고 대체 물량을 확보하는 것이 관건이다.

특히 중동전쟁을 거치며 비축유 관리의 중요성이 한층 커진 만큼, 비축유 확보·방출·재비축 계획이 적절하게 운영되고 있는지도 주요 점검 대상이다.

손주석 석유공사 사장이 24일 충남 서산 석유비축기지에서 열린 '석유수급 선제 대응을 위한 현장점검 회의'에서 발언하고 있다. [사진=한국석유공사] 2026.07.24 gkdud9387@newspim.com

동해 심해 가스전 개발사업, 이른바 '대왕고래 프로젝트'의 후속 탐사도 쟁점이다. 석유공사는 1차 시추에서 경제성을 확인하지 못하자 영국 브리티시페트롤리엄(BP)을 공동개발 우선협상대상자로 선정하고, 다른 유망구조에 대한 후속 탐사를 추진하고 있다.

심해 시추는 막대한 비용이 드는 사업인 만큼 추가 탐사의 사업성, 투자 위험 분담 구조, 해외기업과의 협상 진행 상황 등을 놓고 질의가 이어질 것으로 보인다.

특히 과거 해외자원개발 부실 투자로 재무 부담이 쌓인 상황에서 신규 사업의 경제성을 충분히 검증하고 있는지가 관심사다. 기존 해외투자 사업의 성과와 부실자산 정리, 투자금 회수 등 경영 정상화 방안도 함께 점검될 전망이다.

◆ 가스공사 직원 비위·석유공사 예산 부당집행…방만경영도 쟁점

에너지 공기업의 내부통제와 방만경영 문제도 주요 쟁점이다. 막대한 부채를 떠안은 공기업들이 경영 효율화를 내세우면서도 정작 부적절한 예산 사용은 막지 못했다는 지적이 끊이지 않고 있어서다.

가스공사는 최근 당기순이익이 줄었는데도 직원 평균 보수는 오른 것으로 드러나 경영 효율화의 실효성을 둘러싼 논란이 일었다.

직원 비위 문제도 주요 질의 대상이다. 가스공사에서는 법인카드 허위 사용과 회사 물품 중고 판매, 야식비 부적정 집행 등이 적발됐다. 지난해 산업통상부 산하기관 전체 징계의 절반 이상이 가스공사에서 나온 것으로 나타나면서 내부통제 체계를 개선해야 한다는 목소리도 커지고 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 산업통상부에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.10.06 mironj19@newspim.com

석유공사 역시 교육훈련비를 부적절하게 사용한 사실이 최근 국감에서 지적됐다. 직원 교육 명목의 예산으로 전자제품을 구매한 사례가 확인되면서 예산 집행과 사후 관리의 적정성이 논란이 됐다.

다른 기관들의 경영 실태도 점검 대상이다. 강원랜드는 수익성 악화와 성과급 운영 문제가, 한국광해광업공단은 핵심광물 공급망 확보와 해외자원개발 성과 등이 주요 현안으로 꼽힌다.

아울러 가스·석유시설 안전관리와 노후 시설 점검, 폐광 관련 사업 등 국민 안전과 직결되는 공공기관의 역할도 살펴볼 것으로 예상된다.

gkdud9387@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
사진
GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동