[오늘의 정치일정] 10월 19일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 18일 세계은행 총재를 접견하고 신임 국무위원 임명장을 수여했다
- 외교·통일·국방부 장관들은 실국장회의와 외교·안보 일정을 진행했다
- 여야 지도부는 최고위원회의와 국정감사, 당내 회의에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
10:30 세계은행 총재 접견 (청와대)
15:00 신임 국무위원 등 임명장 수여식 (청와대)
<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
10:00 실국장회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
14:00 주한 일본대사 접견
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
11:00 청산리대첩 전승 106주년 기념식
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
09:50 뉴시스 창사 25주년 포럼(더그랜드롯데 서울 크리스탈볼룸, 서울 중구 을지로 30)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 중앙차세대여성위원회 임명장 수여식 및 전체회의(국회박물관 2층 국회체험관)
-정점식 원내대표
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
09:00 뉴시스 창사 25주년 기념 포럼 '10년 후 한국'(더그랜드롯데 서울 2층 크리스탈볼룸, 서울 중구 을지로 30)
14:00 중앙차세대여성위원회 임명장 수여식 및 전체회의(국회박물관 2층 국회체험관)
-임이자 정책위의장
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정희용 사무총장
08:30 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:00 2026년도 국정감사- 국토교통위원회(경기도청, 경기 수원시 영통구 도청로 30)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:00 현장 최고위원회('12·3 계엄 해제' 국회 상징석 앞)
10:00 해양경찰청 등 국정감사
-김준형 원내대표
공개일정 없음
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
-천하람 원내대표
10:00 국방위원회 현장감사- 계룡대 육군본부