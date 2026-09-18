양주시, '아트센터·어울림센터 사업 재검토' 맞춤형 해결책 추진

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 18일 아트센터와 어울림센터 대안을 마련해 재추진한다고 밝혔다.
- 아트센터는 1285석 규모로 줄여 옥정동 새빛뜰근린공원으로 옮기기로 했다.
- 어울림센터는 광적면 석우리 시유지 이전안을 놓고 군부대와 협의 중이다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 그동안 민선 8기에서 임기 내 추진이 불가능해 지속적으로 순연돼 온 아트센터와 어울림센터 사업에 대해 각 시설 특성에 맞춘 합리적 대안을 마련하고 민선 9기 출범 이후 재검토를 거쳐 본격 추진에 들어간다고 18일 밝혔다.
양주시에 따르면 당초 두 시설은 유양동 68번지 일원 개발제한구역 해제 부지에 나란히 들어설 예정이었으나 개발제한구역 해제 고시 후 4년 이내 착공 요건을 충족하지 못해 오는 10월 8일자로 개발제한구역으로 환원될 위기에 놓였다.
환원 이후 재해제를 추진하더라도 엄격한 심사 기준과 행정 신뢰도 저하 등 현실적으로 재해제가 어렵다는 판단에 따라 시는 사업성·재정 여건을 원점에서 재검토해 대안을 모색해 왔다.
특히 아트센터의 경우 기존 1800석 확대안으로는 정부 타당성 재조사에서 경제성(B/C) 확보가 불투명하다는 지적이 이어지면서 현 방식으로는 더 이상 사업을 이어가기 어렵다는 결론을 내린 것으로 전해졌다.
이에 시는 장기 표류를 막기 위해 시설별 맞춤형 해결책을 추진한다.
우선 아트센터는 객석 규모를 기존 1800석에서 당초 공모안 수준인 1285석으로 축소해 대공연장 985석, 소공연장 300석으로 재구성하고 부지도 유양동에서 옥정동 새빛뜰근린공원 일원으로 옮기는 계획을 지난 17일자로 최종 확정했다.
시는 주 부지로 시유지를 활용해 토지 매입비를 크게 줄이고 이를 통해 향후 사업 타당성과 경제성(B/C) 지표 개선에 상당한 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.
옥정동 새빛뜰근린공원 부지는 개통 예정인 지하철 7호선 옥정중앙역에서 도보 약 10분 거리에 위치해 접근성이 높고 인근 체육공원 등 기존 기반시설과 연계해 복합 문화 거점으로 조성한다.
시는 상급기관 투자심사와 도시관리계획 변경 등 필수 행정절차를 신속히 진행해 아트센터의 사전 절차를 2029년 상반기까지 마무리하고 같은 해 하반기 착공해 2034년 개관을 목표로 사업을 추진할 계획이다.
어울림센터는 재정 부담 완화를 위한 부지 이전 방안이 검토되고 있다.
시는 광적면 석우리 일원 군 교환 시유지를 후보지로 올려놓고 관할 군부대와 협의를 진행하고 있다.
군부대와의 협의가 마무리되는 대로 구체적인 이전 계획과 단계별 행정절차를 확정해 시민 복지·소통을 위한 최적안을 확정할 계획이다.
양주시는 두 사업에 대해 "상급기관 투자심사와 자체 도시관리계획 변경 등 필수 행정절차를 신속히 이행해 그동안 표류해온 대표 숙원사업을 조속히 정상궤도에 올리겠다"고 밝혔다.
정덕영 양주시장은 "품격 높은 문화예술의 아트센터와 따뜻한 복지 거점인 어울림센터를 균형 있게 완성해 30만 양주시민 누구나 풍요로운 혜택을 누릴 수 있도록 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com