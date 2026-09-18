KGM, 추석 맞아 전국 58개 서비스센터 가동…차량 점검 지원

AI 핵심 요약beta
- KG 모빌리티가 21일부터 23일까지 특별 점검을 한다.
- 전국 58개 서비스센터서 전 차종을 점검한다.
- 타이어·브레이크·전기차 배터리 등 살핀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG 모빌리티(KGM)가 추석 명절을 맞아 고객들의 안전한 차량 운행을 지원하기 위해 '추석 맞이 특별 차량 점검 서비스'를 실시한다고 18일 밝혔다.
점검 서비스는 오는 21일부터 23일까지 3일간 군포·대전 광역서비스센터를 포함한 전국 58개 서비스센터에서 KGM 전 차종(대형 상용차 제외)을 대상으로 진행된다.
주요 점검은 명절 기간 장거리 이동이 많은 점을 고려해 타이어 공기압, 엔진룸 오일 누유, 브레이크 패드 및 라이닝, 등화장치 등이다.
또 전기차 고객에게는 고전압 배터리와 히터 캐빈 냉각수 등 특별 점검 서비스도 제공되며 고객 유형별 맞춤 서비스로 엔진·브레이크 오일, 부동액 등 소모품 교환 주기를 확인하는 부가 점검을 시행된다.
이와 함께 운행 중 차량 고장이나 교통사고 등 비상 상황 발생 시 신속한 지원을 위해 긴급 출동반을 상시 운영한다.
KGM 관계자는 "KGM은 여름 휴가철과 동절기 차량 점검, 수해 차량 점검, 전기차 안전 점검 캠페인 등 다양한 특별 점검 서비스를 이어오고 있다"며 "앞으로도 고객의 안전한 차량 운행과 만족도 향상을 위해 차량 점검 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.
krg0404@newspim.com