익산 AI디지털배움터, 스마트폰부터 생성형 AI까지 '무료' 교육

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 21일부터 10월 AI디지털배움터 수강생을 모집했다.
- 시민홀 배움터서 스마트폰과 생성형 AI 무료 교육을 운영했다.
- 월·수·금 과정으로 실습 중심 AI·영상 제작을 가르쳤다.
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스마트폰·생성형 AI·숏폼 제작 등 3개 시간대 수준별 맞춤 교육
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 스마트폰 활용부터 생성형 인공지능(AI)과 영상 제작까지 시민들이 일상에서 활용할 수 있는 무료 디지털 교육을 운영한다고 18일 밝혔다.
시는 오는 21일부터 '10월 AI디지털배움터' 수강생을 모집한다. 교육은 익산시청 시민홀에 마련된 AI디지털배움터에서 진행되며 익산시민 누구나 무료로 참여할 수 있다.
교육은 오전 9시부터 낮 12시까지 정원 15명, 오후 1시 30분부터 3시 30분까지 정원 20명, 오후 3시 30분부터 5시 30분까지 정원 20명 등 하루 3개 반으로 운영된다.
월·화요일에는 '스마트폰 UP! 생활부터 인스타까지' 과정이 진행된다. 사진 촬영과 앨범 정리, 지도 앱과 포털 검색 등 기본 기능부터 SNS 활용, 생성형 AI 기초까지 배운다.
수요일에는 'AI UP! 생활을 더 스마트하게' 과정으로 생성형 AI의 기본 원리와 프롬프트 작성법을 배우고 그림과 디지털 콘텐츠를 직접 제작한다.
목·금요일에는 '생성형 AI 활용과 SNS 콘텐츠 제작' 심화 과정이 마련된다. AI 캐릭터 제작, 영상 기획과 스토리보드 구성, 모바일 편집 앱 캡컷을 활용한 숏폼 영상 제작 등을 교육한다.
교육 신청은 오는 21일부터 AI디지털배움터 공식 누리집을 통해 온라인으로 할 수 있다.
이미영 익산시 스마트정보과장은 "스마트폰 기본 조작부터 최신 AI 콘텐츠 제작까지 시민들이 일상에서 바로 활용할 수 있는 실습 중심 교육으로 준비했다"며 "디지털 사회에서 소외되는 시민이 없도록 맞춤형 정보화 교육을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com