익산 치매안심센터, 전국 평가 '최고' A등급…장관 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 익산시치매안심센터가 18일 A등급과 장관표창을 받았다.
- 전국 130곳 평가서 전북 유일 최고등급을 획득했다.
- 조기검진·돌봄협력으로 치매안심도시 조성에 힘썼다.
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조기검진·환자 관리·가족 지원 등 도농복합형 맞춤 서비스 호평
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시치매안심센터는 전국 치매안심센터 운영평가에서 최고 등급인 A등급을 획득하며 보건복지부 장관 표창을 수상했다고 18일 밝혔다.
보건복지부가 주관한 '2주기(2025~2026년) 치매안심센터 운영평가'는 전국 130개 치매안심센터를 대상으로 치매 인프라 구축, 서비스 제공 및 관리, 지역사회 치매 역량 강화 등 3개 영역을 평가했다.
익산시치매안심센터는 농촌과 도시가 공존하는 도농복합도시 특성에 맞춘 맞춤형 치매 관리체계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다. 특히 전북지역 평가 대상 시·군 가운데 유일하게 최고 등급인 A등급을 획득했다.
센터는 치매 조기검진과 예방교육, 환자 등록·관리, 환자 가족 지원 프로그램, 지역사회 협력체계 구축 등 다양한 사업을 체계적으로 추진해왔다.
병·의원과 복지관 등 지역 유관기관과 협력망을 구축해 치매 환자가 익숙한 지역사회에서 안전하게 생활할 수 있도록 현장 중심의 1대 1 맞춤형 돌봄 서비스도 지원했다.
시는 치매에 대한 부정적 인식을 개선하고 조기검진의 중요성을 알리기 위한 홍보와 교육을 지속하며 치매 친화적 지역사회 환경 조성에도 힘쓰고 있다.
임연순 익산시 보건사업과장은 "이번 장관 표창은 센터 직원들의 헌신과 지역사회의 협력이 만들어낸 값진 결실"이라며 "치매 환자와 가족들의 부담을 덜고 누구나 안심하고 살아갈 수 있는 치매안심도시 익산을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com