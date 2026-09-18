남원시, '제32회 시민의 장' 수상자 5명 선정

AI 핵심 요약beta
- 남원시가 18일 제32회 시민의 장 5명을 선정했다.
- 문화장 노경식 등 5명이 각 분야 공로를 인정받았다.
- 남원시는 10월 9일 흥부제서 수여식을 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10월 9일 흥부제 기간 수여식 개최...지역사회 헌신 공로 기려
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 지역사회 발전과 시민 화합에 기여한 공로를 인정해 '2026년 제32회 남원시민의 장' 수상자 5명을 최종 선정했다고 18일 밝혔다.
남원시민의 장은 지역 발전을 위해 각 분야에서 헌신적으로 활동하며 남원의 위상을 높인 시민에게 수여하는 남원시 최고 영예의 상이다.
올해 수상자는 문화장 노경식, 체육장 공강남, 봉사장 배경희, 산업노동장 양용우, 애향장 이형배 씨 등이다.
문화장 노경식 씨는 극작가로 활동하며 작품 '만인의 총'에 고향 남원의 역사와 정신을 담았으며 1999년 춘향골아카데미 명예강사로 위촉돼 시민 대상 인문학 강연을 진행하는 등 지역문화 발전과 시민 문화소양 향상에 기여했다.
체육장 공강남 씨는 남원시체육회 이사와 남원시테니스협회 전무이사 등을 맡아 남원시장배 전북 테니스대회 등 각종 체육행사를 추진하고 생활체육 활성화와 시민 건강증진에 힘쓴 공로를 인정받았다.
봉사장 배경희 씨는 한국생활개선남원시연합회와 대한적십자봉사회 남원지구협회 금지봉사회 등에서 활동하며 2011년부터 1300시간 이상 자원봉사를 실천했다.
특히 2015년부터 취약계층을 위한 나눔행사를 지속적으로 추진하며 금지면 주민 800여 명에게 밑반찬을 전달하는 등 지역사회 봉사와 공동체 발전에 기여했다.
산업노동장 양용우 씨는 스마트팜 도입과 신품종 생산 등 선진 농업기술을 적극 활용하고 국산 품종인 '고슬' 모종을 해외에 수출하는 등 고품질 딸기 생산과 남원 딸기 홍보에 힘썼다.
또 한마음 딸기연구회장을 맡아 작목반 구성, 신규 농업인 교육 등을 추진하며 지역 농업 공동체 활성화에 기여했다.
애향장 이형배 씨는 제13대 국회의원 재임 당시 농림수산위원회 간사로 활동하며 1991년 운봉읍 화수리 옥계저수지 유치에 힘썼고 지역 농업인들이 공적비를 건립하기도 했다.
산동면 목동리 서부지방산림청 유치와 만복사지 발굴사업 추진에도 기여하는 등 지역 발전과 남원 위상 제고를 위한 활동을 이어왔다. 남원시는 오는 10월 9일 흥부제 기간 '2026년 제32회 남원시민의 장 수여식'을 열고 5개 부문 수상자에게 시민의 장을 수여할 예정이다.
양충모 남원시장은 "남원시민의 장은 지역사회를 위해 묵묵히 헌신해 온 시민들의 노고를 시민 모두의 이름으로 기리는 뜻깊은 상"이라며 "수상자들의 실천과 공적이 시민들에게 널리 알려져 귀감이 되길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com