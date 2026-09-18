고창군, 고수면 '평촌지구' 재해예방사업 국비 145억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 18일 고수면 평촌지구가 재해정비사업에 선정됐다
- 평촌지구는 이상기후로 침수 우려가 커 방재대책이 시급했다
- 고창군은 2027년부터 국비 145억원으로 정비를 추진한다
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고수면 침수 취약지역 대상 소하천 정비 등 선제적 방재체계 구축
[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군은 고수면 평촌지구가 행안부 주관 '2027년 자연재해위험개선지구 정비사업' 신규 대상지로 최종 선정돼 재해예방을 위한 국가예산을 확보했다고 18일 밝혔다.
평촌지구는 이상기후가 심화되면서 인근 주민들의 침수 피해 우려가 커져 근본적인 방재 대책 마련이 요구돼 온 지역이다.
고창군은 재해예방사업의 필요성과 시급성을 적극 알리며 행정안전부를 지속적으로 설득해 왔다.
특히 심덕섭 고창군수가 관련 부처를 여러 차례 직접 방문해 사업 추진 필요성을 설명하는 등 적극적인 대응에 나선 결과 이번 신규사업 선정으로 이어졌다.
이번 사업에는 총사업비 290억원이 투입되며 이 가운데 국비는 145억원이다. 군은 확보한 국가예산을 바탕으로 2027년부터 평촌지구 재해예방을 위한 기본 및 실시설계에 착수하고 연차별 계획에 따라 소하천 정비 등 관련 사업을 단계적으로 추진할 계획이다.
고창군은 평촌지구 외에도 군민의 생명과 재산을 보호하기 위해 군 전역의 재해예방사업을 중점 추진하고 있다. 기존 자연재해위험개선지구 정비사업도 차질 없이 추진해 극한 기상에 대응할 수 있는 안전 인프라를 지속적으로 확충할 방침이다.
심덕섭 고창군수는 "평촌지구 설계를 시작으로 사업을 속도감 있게 추진하고 앞으로도 군민들이 안심하고 생활할 수 있는 재해로부터 안전한 고창군을 만드는 데 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com