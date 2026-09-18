티로보틱스, 진공로봇·ESS 성장에 美 생산거점 추진

AI 핵심 요약beta
- 티로보틱스가 18일 미국 현지 생산거점 구축을 추진했다.
- 유리기판·반도체 진공로봇 출하와 ESS 수주가 늘었다.
- 미국 규제 대응과 북미 사업 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
포드 ESS 자동화 누적 수주 190억원, 후속 계약도 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 티로보틱스가 유리기판·반도체 공정용 진공로봇 출하 증가와 미국 에너지저장장치(ESS) 시장 수주 확대에 대응해 미국 현지 생산거점 구축을 추진한다.
티로보틱스는 미국 내 복수 지역을 대상으로 생산공장 부지와 임대 가능성을 검토하고 있다고 18일 밝혔다. 기존 실리콘밸리와 텍사스 법인에 현지 생산거점을 추가해 고객사 납기와 기술지원 대응력을 높인다는 계획이다.
회사는 미국에서 로봇에 적용되는 통신·제어 장치 등을 중심으로 연방통신위원회(FCC) 관련 규제 환경이 변화하고 있는 만큼 현지 사업 기반을 강화해 인증과 공급망 변화에도 대응할 방침이다.
티로보틱스는 올해 상반기 약 180억원의 매출을 기록했다. 회사에 따르면 3분기 들어 유리기판과 반도체 공정에 적용되는 진공로봇 출하도 증가하고 있다.
자율이동로봇(AMR)과 공정 자동화 시스템 분야에서는 북미 수주를 이어가고 있다. 티로보틱스는 지난 5월부터 미국 포드에너지의 ESS 생산공정에 적용되는 AMR과 자동화 시스템을 잇달아 수주해 현재까지 약 190억원의 누적 수주액을 확보했다. 후속 물량에 대해서도 미국 현지법인을 통한 계약을 추진하고 있다.
최근에는 포드에너지배터리에 약 263만달러(약 36억원) 규모의 ESS 생산공정용 자동화 시스템을 추가 공급하기로 했다.
티로보틱스는 주력 사업인 진공로봇을 기반으로 AMR과 공정 자동화 시스템으로 사업 영역을 확대해 왔다. 자체 개발한 로봇용 감속기와 액추에이터 등 핵심부품 내재화를 추진하고 있으며 휴머노이드 분야로도 기술개발 범위를 넓히고 있다.
회사는 자체 개발한 '이중 평행링크' 진공 로봇암 기술을 활용해 인공지능(AI) 반도체와 차세대 유리기판 시장도 공략하고 있다. 해당 기술로 '한국디스플레이산업전시회(K-Display) 2026'에서 산업통상자원부 장관상을 수상했다.
티로보틱스 관계자는 "진공로봇 출하 증가와 북미 ESS 수주가 이어지는 만큼 미국 현지에서 고객사 수요에 보다 신속하게 대응할 수 있는 사업 기반을 마련하고 있다"며 "현지 생산거점 구축을 포함해 북미 사업 경쟁력을 지속적으로 강화할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com