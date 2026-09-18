최은석 "李대통령, 공소취소·연임·민생·김현지 인사 논란 명확히 답해야"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 18일 이재명 대통령 회견을 앞두고 책임 회피를 비판했다.
- 공소취소 추진 중단과 김승원 장관 후보자 임명 철회를 요구했다.
- 연임 포기와 경제 실패 인정, 김현지 인사 개입 해명을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 18일 이재명 대통령의 기자회견을 앞두고 "오늘마저 궤변과 변명으로 본질을 흐리고, 국민이 요구하는 답변을 끝내 외면한 채 책임을 피해가려 해서는 안 된다"고 주장했다.
최은석 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평에서 "대통령이 하고 싶은 말을 하는 기자회견이 아니라 국민이 묻는 말에 대통령이 답하는 기자회견이 되어야 한다"며 이같이 밝혔다.
최 수석대변인은 "본인의 공소취소를 추진하지 않겠다고 명확하게 선언하라"고 촉구했다.
그는 "말도 많고 탈도 많은 김승원 법무부 장관 후보자의 청문보고서가 결국 청와대로 넘어갔다"며 "온갖 의혹으로 얼룩진 인사를 굳이 법무부 장관 후보자로 지명하고 끝내 임명까지 강행하려는 이유가 무엇인지 국민 여러분께서 묻고 있다"고 주장했다.
이어 "결국 대통령 본인의 '죄 지우기'를 위한 것 아니냐"며 "이 의구심을 해소하는 방법은 간단하다. 공소취소를 추진하지 않겠다. 재판은 재판대로 받겠다. 김승원 후보자를 법무부 장관으로 임명하지 않겠다. 대통령이 국민 앞에서 깨끗하고 명확하게 선언하면 된다"고 했다.
또 대통령의 임기와 관련해 "연임이든 중임이든 하지 않겠다고 분명하게 공표하라"고 요구했다.
최 수석대변인은 "그렇지 않는 한 개헌은 아무리 그럴듯한 명분을 내세워도 대한민국의 미래를 위한 개헌이 아니라 현직 대통령의 권력을 연장하기 위한 개헌이라는 의심에서 자유로울 수 없다"고 주장했다.
부동산과 주식시장을 비롯한 민생경제 정책과 관련해서는 "정책의 실패를 인정하고, 국정 대전환의 의지를 밝히라"고 요구했다.
그는 "시장의 현실과 동떨어진 아마추어 정책들이 대한민국 경제를 어렵게 하고 국민의 삶을 더욱 팍팍하게 만들고 있다는 비판에 대통령이 직접 답해야 한다"고 했다.
이어 "실패한 것은 실패했다고 인정하고, 잘못된 정책은 과감하게 폐기하거나 바로잡겠다고 선언하라"며 "아마추어적인 경제 인식과 시장을 거스르는 정책 실험으로 더 이상 국민의 삶과 대한민국 경제를 어렵게 하지 않겠다고 약속해야 한다"고 했다.
아울러 김현지 청와대 제1부속실장을 둘러싼 인사 논란에 대해서도 "대통령이 직접 답하라"고 촉구했다.
최 수석대변인은 "김현지 실장이 청와대 인사 과정에서 어디까지, 어떤 방식으로 관여했는지 국민 여러분 앞에 명명백백하게 밝히라"며 "인사 실패를 둘러싸고 김현지 실장의 역할에 대한 의문이 계속 제기되고 있는 만큼 더 이상 침묵하거나 대통령의 최측근이라는 이유로 검증의 예외로 남겨둬서는 안 된다"고 주장했다.
최 수석대변인은 "오늘 기자회견은 그동안 쌓인 국민의 질문에 이재명 대통령이 직접 답해야 하는 엄중한 '대국민 청문회'가 될 것"이라고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com