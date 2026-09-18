이랜드파크 코럴 오션 리조트 사이판, '골투' 패키지 출시

AI 핵심 요약beta
- 이랜드파크 코럴 오션 리조트 사이판이 18일 골투 패키지를 출시했다.
- 패키지는 골프 2회와 마나가하섬 투어, 식사 등을 포함했다.
- 사이판은 4시간 비행·온화한 기후로 겨울 골프지로 꼽혔다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드파크 코럴 오션 리조트 사이판이 겨울철 해외 골프 여행을 계획하는 고객을 위해 골프와 관광을 함께 즐길 수 있는 '골투(골프+투어)' 패키지를 출시했다고 18일 밝혔다. 투숙은 11월 26일부터 내년 3월 31일까지 가능하다.
패키지는 객실 1박, 슬림인클루시브 식사 2인(1일 2식), 18홀 골프 라운딩 2인 2회, 마나가하섬 투어 1회, 사이판 시내 가라판까지 이동할 수 있는 택시 이용권 2매(편도), 공항 픽업·샌딩 서비스로 구성됐다. 3박 이상부터 예약 가능하며 가격은 1박 기준 327달러부터다.
사이판은 한국에서 약 4시간 비행으로 이동할 수 있고 시차도 1시간에 불과해 겨울철 대표 골프 여행지로 꼽힌다. 연평균 기온은 약 27도로 계절에 따른 기온 변화가 크지 않다.
리조트 내 골프장은 총 909091㎡(약 27.5만 평) 규모로 해안선을 따라 펼쳐진 코스를 갖췄으며, 미국 PGA 챔피언 래리 넬슨이 설계한 사이판 유일의 LPGA 투어 공식 규격 18홀 오션뷰 코스를 보유하고 있다.
마나가하섬 투어도 포함됐다. 체크인 시 원하는 방문 일자를 예약할 수 있으며 호텔에서 선착장까지 차량 이동과 왕복 보트 탑승 혜택도 제공된다.
코럴 오션 리조트 사이판 관계자는 "사이판은 약 4시간의 짧은 비행시간과 1시간의 시차, 연중 온화한 기후를 갖춰 겨울철 해외 골프 여행지로서 경쟁력이 높은 지역"이라며 "이번 골투 패키지를 통해 골프뿐 아니라 관광과 휴양까지 여유롭게 즐기는 사이판 여행을 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com