정청래 "극심한 오한·발열로 입원 3일째...쉬면서 자기객관화 충실해보겠다"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 의원은 18일 건강 이상으로 입원해 사흘째 치료받고 있다.
- 극심한 오한·발열 뒤 응급실로 가 금식하며 회복 중이라고 밝혔다.
- 과로와 피로 누적을 언급하며 건강이 최우선이라고 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"잠시 일상서 벗어나 세상 객관적으로 살펴볼 것"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정청래 더불어민주당 의원은 18일 건강 이상으로 병원에 입원해 사흘째 치료를 받고 있다고 밝혔다.
정 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "9월 16일 아침 극심한 오한발열로 응급실로 직행해 3일째 병원 신세를 지고 있다"며 입원 소식을 전했다.
그는 "1~2년 동안 쉼 없이 너무 무리했던 것 같다"며 "정신은 문제없었는데 몸에 무리가 생겼다. 그동안 심한 과로와 피로 누적으로 몸이 못 버텨서 고장이 난 것 같다"고 설명했다.
이어 "3일째 물 한 모금 못 마시고 금식 중이며, 1주일 정도 병원에 있어야 할 것 같다"고 상태를 알렸다.
정 의원은 "어제 저녁때 이틀 만에 처음으로 잠시 산책을 나갔는데 걷는 자유가 좋았다"며 "아파보니 역시 건강이 제일 중요하다. 뭐든지 과하면 안 좋다"고 말했다.
그러면서 "잠시 쉬어가라는 뜻으로 알고 병원에 있다"며 "여러분은 무리하지 마시고 아프지 마시라"고 덧붙였다.
마지막으로 정 의원은 "잠시 분주한 일상에서 벗어나 우리가 사는 세상을 객관적으로 살펴보고 생각하겠다"며 "제 자신의 자기객관화에도 충실해보겠다"고 했다.
아울러 "넘어지면 발밑의 돌부리가 보인다고 했다"며 "넘어진 김에 쉬어간다고 병원에 있는 동안이라도 자주 하늘도 보며 주변을 둘러보겠다"고 말했다.
allpass@newspim.com