[모닝 리포트] "삼성전기, AI 부품 풀가동·가격도 오른다…3분기 최대 실적"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전기가18일AI서버용MLCC·FCBGA호조로3분기최대실적이예상됐다.
- KB증권은3분기영업이익6601억원으로시장전망을10.5%웃돌것이라봤다.
- 실적개선에도주가는41%하락해KB증권은저가매수기회로판단했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주가 고점 대비 41%↓…목표가 300만원 유지
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성전기가 인공지능(AI) 서버용 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 플립칩 볼그리드어레이(FCBGA) 호조에 힘입어 3분기 역대 최대 실적을 기록할 것이란 전망이 나왔다.
최근 주가는 전고점 대비 40% 넘게 하락했지만, AI 핵심 부품 업황은 오히려 개선되면서 실적과 주가 간 괴리가 커졌다는 분석이다.
18일 KB증권은 삼성전기에 대한 투자의견 '매수(Buy)'와 목표주가 300만원을 유지했다. 지난 17일 종가 133만원을 기준으로 상승 여력은 126%다.
삼성전기의 올해 3분기 매출액은 3조8310억원으로 전년 동기 대비 32.6% 증가할 것으로 추정했다. 영업이익은 6601억원으로 153.6% 급증해 시장 컨센서스 5970억원을 10.5% 웃돌 것으로 예상했다. 영업이익률도 지난해 3분기 9.0%에서 17.2%로 상승할 전망이다.
삼성전기는 불과 3개월 전만 해도 3분기 영업이익 시장 전망치는 4700억원 수준이었다. AI 서버용 제품 판매가 예상보다 강하게 늘면서 단기간에 실적 눈높이가 가파르게 높아졌다.
실적 개선의 중심에는 MLCC와 FCBGA가 있다. AI 서버 수요 증가로 두 제품 모두 공장 가동률이 높은 수준을 유지하고 있으며 단가 인상과 고부가 제품 비중 확대 효과까지 더해지고 있다.
수익성 개선 폭도 가파르다. MLCC가 포함된 컴포넌트 부문의 영업이익률은 올해 1분기 11.7%에서 2분기 16.6%로 상승한 데 이어 3분기에는 22.0%까지 높아질 전망이다.
이중 패키지기판 부문 영업이익률 역시 같은 기간 7.6%에서 13.6%, 20.8%로 상승할 것으로 예상됐다.
이창민 KB증권 연구원은 "어닝 서프라이즈가 기대되는 배경은 역시 AI 서버향 제품의 호실적"이라며 "MLCC와 FCBGA의 풀가동/단가 인상/Product Mix 개선 효과가 실적을 계속해서 밀어 올리고 있다"고 분석했다.
KB증권은 삼성전기의 올해 연간 영업이익 전망치를 기존 2조290억원에서 2조1110억원으로 4.1% 상향했다. 내년 영업이익 전망치도 3조9810억원에서 4조1890억원으로 5.2% 높였다. 올해 영업이익은 지난해보다 131.1% 증가하고 내년에도 98.4% 늘어날 것으로 예상했다.
반면 주가는 실적 흐름과 반대로 움직이고 있다. 삼성전기 주가는 최근 3개월간 지난 6월 19일 기록한 전고점 225만4000원 대비 41% 하락했다. 같은 기간 미국 빅테크를 대상으로 MLCC 장기 공급계약 3건을 발표하는 등 사업 여건은 오히려 개선됐다는 게 KB증권의 판단이다.
FCBGA 역시 공급 부족이 이어지면서 선수금과 수익성 보전 조항 등이 포함된 장기 공급계약 체결 가능성이 높아지고 있다. 북미 빅테크의 AI 설비투자가 지속될 경우 MLCC와 FCBGA 수요가 추가로 확대될 여지도 있다.
이 연구원은 "MLCC와 FCBGA 등 AI향 핵심 부품들이 전례 없는 초호황을 누리고 있는 점과 향후에도 추가적인 업황 개선이 예상되는 점을 고려하면 과도한 심리적 우려에 따른 과매도 국면은 주가와 실적 간의 괴리를 발생시키고 있다"고 밝혔다.
이어 "전기전자 업종 내 AI 관련 수혜를 가장 강하게 누리고 있는 삼성전기의 주가는 향후 우상향 흐름이 기대되므로 현 시점은 저가 매수 기회로 판단된다"고 했다.
plum@newspim.com