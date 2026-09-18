트럼프 "이란전 중대한 결정 앞둬…정권 궤멸까지 고려"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프는 17일 이란 공격 재개 중대결정 앞뒀다
- 유엔총회 계기 GCC 6개국과 회동해 전쟁 방향 논의한다
- 미국은 압박 강화하며 전후 구상과 최종목표 검토한다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁을 끝내기 위한 대규모 공격 재개 여부를 놓고 "중대한 결정"을 앞두고 있다고 밝혔다.
17일(현지시간) 미국 매체 악시오스와의 인터뷰에서 트럼프 대통령은 "큰 결정을 앞두고 있다"며 "내가 진입해서 이란 정권을 궤멸(annihilate)할지, 아니면 하지 않을지 결정해야 한다. 이는 매우 중대한 결정이다. 나로서는 어떤 일(어떤 선택)도 일어날 수 있다"고 말했다.
이번 발언은 트럼프 대통령이 오는 22일 뉴욕 유엔총회 참석을 계기로 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인, 쿠웨이트, 오만 등 걸프협력회의(GCC) 6개 회원국 정상 또는 외무장관들과 회동을 앞두고 나왔다. 트럼프 대통령은 이 회동을 통해 중동 우방국들의 의사를 직접 확인하고 향후 전쟁의 다음 단계를 설정할 계획인 것으로 알려졌다.
앞서 트럼프 행정부는 지난 8월 사우디와 카타르가 이란의 석유·가스 시설 보복 공격 가능성에 우려를 표명함에 따라 대규모 전투 작전을 일시 보류한 바 있다. 이후 미국은 이란과의 협상을 중단하고 신규 경제 제재, 이란 항구 봉쇄, 호르무즈 해협 내 유조선 호위 등 압박 기조를 유지해왔다.
그러나 미 당국자들은 현재의 소강상태가 지속 가능하지 않다며, 미군 배치를 무한정 유지할 수 없는 만큼 조만간 전쟁의 '최종 목표(endgame)'에 대한 결정이 내려져야 한다고 지적하고 있다. 백악관은 전쟁 종료 후 이란을 봉쇄하는 동시에 이스라엘과 아랍 국가 간 관계 정상화를 확대하는 '전후 구상' 수립에도 착수한 상태다.
한편 트럼프 대통령은 이란 봉쇄 조치와 관련해 "우리가 봉쇄를 시작한 이후 단 한 척의 배도 이란에 들어가지 못했다"며 강한 만족감을 표시하는 한편, 이란 측이 미국과 직접 접촉을 이어가며 협상을 원하고 있다고 덧붙였다.
wonjc6@newspim.com