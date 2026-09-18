정부, 유류세 인하 11월 말까지 연장...휘발유 15%·경유 25% 유지

AI 핵심 요약beta
- 정부가 18일 유류세 인하를 11월 말까지 연장했다.
- 휘발유 15%, 경유·LPG 부탄 25% 인하율을 유지했다.
- 중동 불안과 유가 변동성에 따른 부담 완화 조치다.
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중동 불안에 두 달 연장...LPG 부탄도 25% 인하
리터당 휘발유 122원·경유 145원 세 부담 경감
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 이달 말 종료 예정인 유류세 인하 조치를 11월 말까지 2개월 더 연장한다. 중동 정세 불안이 이어지는 가운데 휘발유 15%, 경유·액화석유가스(LPG) 부탄 25%인 현행 인하율을 유지해 가계와 산업계의 유류비 부담을 덜기로 했다.
정부는 18일 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 이 같은 내용을 담은 '10월 이후 유류세 운용방안'을 발표했다.
이번 연장으로 부가가치세를 포함한 리터당 유류세는 휘발유 698원, 경유 436원, 부탄 152원으로 유지된다. 인하 전과 비교하면 각각 122원, 145원, 51원 낮은 수준이다.
정부는 중동 정세 불안에 따른 국민 유류비 부담과 향후 국제유가 변동성 확대에 대비한 대응 여력을 함께 고려해 인하 폭을 유지했다고 설명했다. 특히 산업·물류에 필수적인 경유와 소형 트럭 등의 연료로 쓰이는 부탄에는 휘발유보다 높은 인하율을 계속 적용한다.
한편 유류세 인하는 지난 2021년 11월 시작된 이후 유가와 물가 여건에 따라 인하 폭을 조정하며 이어져 왔다. 정부는 지난해 11월 휘발유 인하율을 7%, 경유·부탄을 10%까지 낮췄으나, 올해 3월 27일부터 각각 15%, 25%로 다시 확대했다.
정부는 교통·에너지·환경세법 시행령과 개별소비세법 시행령 개정안을 국무회의에 상정하는 등 후속 절차를 거쳐 시행될 예정이다.
jongwon3454@newspim.com