하나은행, '하나더넥스트 대전 라운지' 개점…충청권 시니어 특화 채널 첫 구축

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 17일 대전에 시니어 특화 채널을 열었다.
- 대전 라운지는 은퇴설계와 연금, 라이프케어를 제공한다.
- 하나은행은 연내 주요 지역으로 운영 거점을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 지난 17일 대전광역시에 시니어 세대를 위한 맞춤형 특화 채널인 '하나더넥스트 대전 라운지'를 오픈하고 은퇴설계 및 연금 전문 서비스를 제공한다고 밝혔다.
충청권에 처음 신설된 이번 라운지에서는 대덕연구개발특구와 정부대전청사 등 연구·공공 인프라가 조성된 지역 특성에 맞춰 은퇴설계, 상속·증여, 유언대용신탁, 투자 전략 등 금융 솔루션과 함께 건강관리, 문화·여가, 주거 등 비금융 라이프케어 프로그램을 운영한다.
아울러 ▲국민연금 ▲퇴직연금 ▲개인연금 ▲주택연금 등 '4층 연금'을 종합 점검하는 평생소득설계 상담을 상시 진행하고 주기적 세미나도 개최한다. 이와 함께 치매안심 금융센터 및 치매안심 아카데미 등 시니어 특화 서비스도 제공한다.
라운지가 입주한 대전광역시 대흥동 소재 건물에는 중장년층 지원기관인 '대전중장년지원센터'가 위치해 있어 지역 중장년 고객과의 접점 확대도 추진된다.
개장 당일에는 지역 시니어 고객 30여 명을 초청해 오픈 기념 세미나를 열었다. 세미나에서는 하나더넥스트 전문 컨설턴트의 연금관리 노하우와 리서치 전문가의 하반기 투자전략 발표가 진행됐다.
하나은행은 서울 4곳, 대구 1곳, 대전 1곳에 라운지를 연 데 이어 연내 주엽, 부평대로, 광주, 야탑, 서면 등 주요 지역으로 운영 거점을 확대할 예정이다.
김진우 하나은행 자산관리그룹 부행장은 "하나더넥스트 대전 라운지는 자산관리와 노후 라이프케어, 평생소득설계를 아우르는 복합공간"이라며 "종합 자산관리 역량을 바탕으로 금융 파트너 역할을 이어가겠다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com