용인 반도체산단 용수공급 '첫삽'…팔당댐 용수 하루 31만톤 공급

AI 핵심 요약beta
- 기후에너지환경부가 18일 용인 반도체 산단 용수공급사업 1단계를 승인했다.
- 용인 반도체 산단 공업용수 기반시설 공사가 이날 첫 삽을 떴다.
- 하루 107만2000톤 공급시설을 단계적으로 구축할 계획이다.
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팔당댐~산단 47km 전용관로 설치
1단계 31만톤·2단계 76만톤 공급
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 용인 반도체 산업단지 용수공급 기반시설 공사가 18일 첫 삽을 뜬다.
기후에너지환경부(장관 김성환)는 이날 '용인반도체 산단 통합용수공급사업' 1단계 우선시행구간에 대한 사업계획을 승인했다고 밝혔다.
기후부는 기업의 반도체 생산시설 건설 일정에 맞춰 용수를 공급하기 위해 설계와 인허가가 완료된 구간부터 우선 공사를 개시한다. 나머지 구간도 관련 절차가 마무리되는 대로 순차적으로 추진할 방침이다.
이번 공사는 삼성전자가 입주할 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지와 SK하이닉스 등이 입주하는 용인 반도체클러스터 일반산업단지에 필요한 공업용수를 공급하는 사업이다.
반도체 제조공정은 중단 없이 사용할 수 있는 용수를 대량 확보하는 것이 필수적이다. 이에 두 산업단지의 용수 수요가 증가하는 시기에 맞춰 하루 107만 2000톤 규모의 통합용수공급시설을 단계적으로 구축할 예정이다.
1단계 사업에서는 팔당댐부터 용인반도체 산단까지 약 47㎞의 전용 관로와 가압장 1곳을 설치해 하루 31만톤의 용수를 공급한다. 이어 2단계 사업을 통해 하루 76만 2000톤 규모의 공급능력을 추가로 확보할 예정이다.
김호은 기후부 물이용정책관(국장)은 "관계기관과 협력해 공사 과정의 안전·품질 등 제반 사항을 철저히 관리하겠다"면서 "이번 착공을 계기로 사업 추진에 더욱 속도를 내어 기업이 필요로 하는 시기에 충분한 용수가 안정적으로 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com