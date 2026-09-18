이성권 의원 "李대통령, 해명 아닌 사과해야…공소취소·연임개헌 선 긋길"

AI 핵심 요약beta
- 이성권 의원이 18일 이재명 대통령 기자회견에 사과를 요구했다.
- 그는 해명과 변명 대신 민심 수용과 국정 반성을 촉구했다.
- 또 공소취소·개헌 포기와 장관 후보 지명 철회도 주장했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이성권 국민의힘 의원은 18일 이재명 대통령의 기자회견과 관련해 "대통령이 기자회견을 통해 해야 할 말은 '해명', '변명'이 아닌 '사과'와 '민심 수용'"이라고 강조했다.
이 의원은 페이스북에 "효능감으로 포장했지만 '절대 선'이란 아집에서 출발한 이재명 정권의 독단적 국정운영은 먹을 때 잠깐 달콤하지만 건강을 해치는 '악성 바이러스'였다는 것을 국민은 확인했다"며 이같이 밝혔다.
이 의원은 "문제가 발생할 때마다 그럴싸한 변명으로 상황을 모면해 온 이재명 정권의 잔꾀로는 더 이상 민심을 잡을 수 없다"며 "공소 취소와 연임 개헌을 하지 않겠다는 명확한 선언을 해야 한다"고 주장했다.
또 "민주당 공소취소 모임의 공동 대표였단 사실만으로도 낙제 후보인데 신약 로비 의혹이란 충격을 안긴 법무부 장관 후보를 비롯해 국민 눈높이에 맞지 않는 장관 후보자들에 대한 지명 철회"도 요구했다.
부동산 정책 관련해서는 "서울 집값 폭등, 전월세난 등 시장과 국민을 이기겠다는 고집으로 일관한 부동산 정책 실패"에 대한 사과를 요구했다.
이 의원은 "이것이 국민이 듣고자 하는 말이며, 국민이 이 대통령에게 주는 마지막 기회란 점을 반드시 인지하길 바란다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com