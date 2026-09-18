KB자산운용, 'RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜' 순자산 3000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 18일 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF 순자산이 3000억원을 넘었다고 밝혔다.
- 이 ETF는 상장 후 매월 분배금을 지급했고 최근 1년 분배율은 24.69%였다.
- 최근 1년·상장 이후 수익률은 99.00%·119.21%로 양호했다.
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콜옵션 매도 비중 30%로 제한, 1년 수익률 99%
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 18일 자사 'RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜' 상장지수펀드(ETF)가 월 3%대 분배율에 힘입어 순자산 3000억원을 돌파했다고 밝혔다.
KB자산운용에 따르면 해당 ETF는 지난해 9월 상장 이후 매월 분배금을 지급하고 있다. 최근 1년 주당 분배금은 4200원으로, 분배율은 24.69%다. 지난 7·8·9월에는 각각 3.22%, 3.21%, 3.08%로 세 달 연속 3%대 분배율을 기록했다.
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜은 코리아 밸류업 지수 100개 구성종목에 투자하면서 매주 두 차례 코스피200 콜옵션을 보유 자산의 30% 비중으로 고정 매도하는 커버드콜 전략을 활용한다.
콜옵션을 매도 비중을 30%로 제한함으로써 옵션 매도에 따른 프리미엄을 분배 지원으로 활용하는 한편, 나머지 70%는 기초자산의 주가 상승에 참여할 수 있도록 설계했다.
옵션 매도 프리미엄과 배당금, 이자수익을 재원으로 매달 분배금을 지급하며, 국내 주식형 ETF로 분류돼 매매차익과 옵션 프리미엄 수익에 대한 배당소득세가 없다. 보수는 연 0.30%이며 개인연금과 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있다.
주요 편입종목은 SK하이닉스(20.12%), 삼성전자(16.14%), SK스퀘어(7.82%), KB금융(4.48%), 현대차(4.10%), 신한지주(3.81%), 한화에어로스페이스(2.86%), 하나금융지주(2.80%), 기아(2.46%) 등이다.
운용성과도 양호한 흐름을 보이고 있다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 17일 기준 이 상품의 최근 1년, 상장 이후 수익률은 각각 99.00%, 119.21%를 기록했다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "최근 국내 기업들의 자사주 매입·소각과 배당 확대 등 주주환원 강화 흐름이 이어지면서 밸류업 기업에 대한 관심도 높아지고 있다"고 말했다.
이어 "RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF는 주주환원을 확대하는 핵심 기업에 투자하면서 매월 분배금을 받을 수 있다는 점에서 투자자들에게 유용한 선택지가 될 수 있을 것"이라고 했다.
rkgml925@newspim.com