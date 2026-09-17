체육공단, 서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식 개최

AI 핵심 요약beta
- 국민체육진흥공단이 17일 서울올림픽파크텔서 기념식을 열었다.
- 고 김집 전 장관 등 3명에게 공로패를 수여했다.
- 사진 공모전 시상과 장학금 1억원도 전달했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 국민체육진흥공단은 17일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 1988 서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식을 열었다.
이날 행사에는 하형주 체육공단 이사장을 비롯한 임직원과 서울올림픽·패럴림픽 조직위원회, 자원봉사회 관계자 등 400여명이 참석했다.
기념식에서는 서울올림픽 당시 대한민국 선수단장으로 대표팀을 이끌었던 고(故) 김집 전 체육부 장관과 성공적인 대회 개최에 기여한 고 고귀남 서울패럴림픽 조직위원장, 김이중 재일본대한민국민단 중앙본부 단장에게 공로패가 수여됐다.
하 이사장은 "38년 전 우리가 전 세계에 보여줬던 평화·화합·포용의 가치를 바탕으로 새로운 도약을 다짐하는 자리"라며 "서울올림픽·패럴림픽이 남긴 유산을 계승해 국민 누구나 스포츠로 꿈을 펼치고 행복을 누릴 수 있는 미래를 만들겠다"라고 밝혔다.
지난 7월부터 약 두 달간 진행된 '88서울올림픽·패럴림픽 사진 공모전' 시상식도 이어졌다. 서울패럴림픽 자원봉사자로 활동했던 이철희씨가 '휠체어 국가대표 선수가 나의 누나가 되었습니다'라는 작품으로 대상을 받았다. 수상작 13편은 생성형 인공지능(AI)을 활용해 사진 속 장면이 움직이는 콘텐츠로 제작돼 공개됐다.
서울올림픽·패럴림픽 성공 개최를 위해 성금을 모았던 재일본대한민국민단의 자녀들을 위한 장학금도 전달됐다. 모국에서 공부 중인 대학생 21명에게 총 1억원이 수여됐다.
행사 말미에는 어린이합창단 싱잉엔젤스가 '아침의 나라에서'와 서울올림픽 공식 주제가 '손에 손잡고'를 부르며 기념식의 의미를 더했다.
wcn05002@newspim.com