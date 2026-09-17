한국거래소, 내달 1일 '건전증시포럼' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 10월 1일 2026 건전증시포럼을 연다
- 포럼은 불공정거래 대응과 투자자 보호를 논의한다
- AI 활용 규제와 시장경보제도 발전방향을 다룬다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 오는 10월 1일 서울 여의도 한국거래소 홍보관(마켓스퀘어 2층)에서 '2026 건전증시포럼'을 개최할 예정이라고 17일 밝혔다.
건전증시포럼은 불공정거래 대응과 투자자 보호 등 자본시장 정책 과제를 발굴하고 개선 방안을 논의하기 위해 2005년부터 매년 열리는 행사다. 올해는 'Korea Premium Weeks 2026' 기간에 개최된다.
올해 포럼은 '변화하는 증시 환경에서 합리적 시장관리와 투자자 보호'를 주제로 자본시장 내 인공지능(AI) 기술 활용과 규제, 시장경보제도의 발전 방향을 다룬다.
오후 3시10분부터 황근호 KAIST 교수가 '자본시장 효율화와 투자자 보호를 위한 AI 기술의 활용과 규제'를 주제로 발표한다. 이어 남길남 자본시장연구원 선임연구위원이 '시장경보제도의 현주소와 발전방향 모색'을 발표한다.
오후 4시25분부터는 류혁선 KAIST 교수를 좌장으로 패널토론과 질의응답이 진행된다. 패널에는 양기진 전북대 교수, 노동길 신한투자증권 연구위원, 홍문기 법무법인 율촌 변호사, 이정민 한국금융소비자보호재단 연구위원, 최진영 한국거래소 본부장보, 김해성 연구위원 등이 참여한다.
참가 대상은 자본시장 관련 유관기관과 업계, 학계, 법조계 관계자 등이며 한국거래소 홈페이지에서 참가 신청을 할 수 있다.
dconnect@newspim.com