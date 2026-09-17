진천 취업박람회에 기업 67곳·구직자 1000여명…현장 채용 경쟁

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 17일 취업박람회를 열어 기업 67곳과 구직자 1000여 명을 모았다.
- 반도체·바이오 등 지역 기업이 1대1 면접과 채용 상담을 진행했다.
- AI 채용 특별관 등으로 구직자 취업 준비를 지원했다.
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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군이 지역 기업의 인력난 해소와 구직자 취업 지원을 위해 마련한 '2026 생거진천 취업박람회'에 기업 67곳과 구직자 1000여 명이 몰렸다.
17일 진천화랑관에서 열린 이번 박람회에는 반도체·바이오·의약품·이차전지 등 지역 특화산업 기업들이 참여해 구직자들과 1대1 현장 면접과 채용 상담을 진행했다.
행사에는 채용·취업 컨설팅 등을 위한 60여 개 부스도 마련됐다. 현장에서는 기업 인사담당자와 구직자가 직접 만나 직무와 채용 조건을 확인하는 등 실질적인 채용 절차가 진행됐다. 지역 주력산업 기업들이 대거 참여하면서 구직자들의 관심도 높았다.
올해 처음 마련된 'AI 채용 특별관'도 눈길을 끌었다. AI 직무역량 진단과 자기소개서 작성, 1대1 취업 컨설팅, AI 모의면접 등을 통해 구직자들이 실제 채용 과정에 대비할 수 있도록 했다.
이 밖에 현직자 직무 컨설팅과 이미지 메이킹, 지문 적성검사, 이력서 사진 촬영 등 취업 준비를 지원하는 프로그램도 운영됐다.
군 관계자는 "이번 박람회가 지역 기업의 구인난을 덜고 구직자에게 실질적인 취업 기회를 제공하는 자리가 됐길 바란다"며 "AI 등 첨단기술을 활용한 맞춤형 일자리 지원을 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com