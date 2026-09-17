[중국증시 마감] 美 금리인상 여파에 약세…원자재·기술주 주춤, 농업·CRO로 순환매

AI 핵심 요약beta
- 17일 중국 A주 4대 지수가 일제히 하락 마감했다.
- 거래대금은 줄었고 2800개 이상 종목이 떨어졌다.
- 농업·자동차·CRO주는 정책·재편 기대에 강세를 보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
선전성분지수 13409.91(-44.83, -0.33%)
촹예반지수 3298.31(-13.16, -0.40%)
커촹50지수 1606.29(-9.90, -0.61%)
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 17일 중국 본토 A주 증시 4대 대표지수가 하락 마감했다.
상하이종합지수는 0.41% 하락한 3875.60, 선전성분지수는 0.33% 내린 13409.91, 촹예반(創業板)지수는 0.40% 밀린 3298.31, 커촹50(科創50)지수는 0.61% 떨어진 1606.29 포인트로 장을 마쳤다.
이날 시장 전체 거래대금은 1조8365억 위안으로 전 거래일 대비 160억 위안 감소했고, 전체 종목 가운데 2800개 이상이 하락하며 지수와 종목 전반의 투자심리가 다소 위축된 모습을 보였다.
이날 A주 장세는 미국 연준의 금리 인상 이후 금·은·원유 등 원자재 관련주와 기술주가 조정을 받은 반면, 농업·자동차·CRO 등 개별 모멘텀이 있는 업종으로 자금이 이동한 흐름으로 해석된다.
섹터별로는 식량·농업 관련주의 강세가 두드러졌다. 유전자변형 작물, 옥수수, 재배업·임업, 식량 테마 등이 상승세를 주도했다.
농업주의 강세는 식량안보와 종자 산업에 대한 정책 기대가 관련주에 반영된 결과로 해석된다. 특히 옥수수와 종자 관련 종목으로 매수세가 집중되면서 단순한 방어주 성격보다는 정책·산업 모멘텀을 겨냥한 테마성 자금 유입이 나타난 것으로 풀이된다.
자동차 완성차 업종도 강세를 나타냈다. 자동차 업종에는 최근 중국 자동차 산업의 인수·합병 및 재편 움직임이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.
앞서 중국 광저우자동차그룹(廣汽集團∙GAC 601238.SH/2238.HK)이 중국제일자동차그룹(中國一汽∙FAW 000800.SZ)이 보유한 특정 완성차 합작회사의 일부 지분을 주식 발행 방식으로 인수하고, 이에 필요한 자금을 조달하기 위한 부대 자금도 모집할 계획이라고 밝히면서 자동차 업계의 재편 가능성이 제기됐다. 시장에서는 이를 중국 자동차 산업의 구조조정 및 자원 통합 흐름의 일환으로 해석하고 있다.
CRO(임상시험수탁) 및 혁신신약 관련주도 대거 상승했다. AI를 활용한 신약 연구개발 효율성 제고 기대가 상승 배경으로 작용했다.
노보노디스크와 앤트로픽이 AI 모델과 클로드 사이언스(Claude Science)를 활용해 신약 발견 및 연구개발을 지원하는 협력을 발표한 것이 관련 업종의 투자심리를 자극했다는 분석이 나온다. 시장에서는 AI가 신약개발 과정의 효율성을 높이고 관련 연구개발 수요를 확대할 수 있다는 기대가 반영됐다.
한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7580 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7628 위안) 대비 0.0048 위안 내린 것으로 위안화 가치로는 0.071% 상승한 것이다.
pxx17@newspim.com