충북도·수출입은행, 3년간 5조 금융지원…반도체·바이오 기업 키운다

AI 핵심 요약beta
- 충북도와 수출입은행이 17일 금융협약을 맺었다.
- 앞으로 3년간 도내 기업에 5조원 이상을 공급한다.
- 반도체·바이오 등 전략산업의 수출과 투자를 돕는다.
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중소·중견기업 금리우대·해외진출 컨설팅…이차보전 사업도 연계
[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 한국수출입은행과 손잡고 향후 3년간 도내 기업에 5조원 이상의 금융재원을 공급한다. 반도체·바이오·모빌리티 등 충북의 전략산업 기업에 대한 투자와 수출 금융을 확대해 지역 기업의 해외시장 진출을 지원한다는 구상이다.
충북도는 17일 도청 여는마당에서 한국수출입은행과 '창업특별도 충북 실현 및 전략산업 육성을 위한 포괄적 금융협력 협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약에는 신용한 충북지사와 황기연 한국수출입은행장을 비롯해 차태환 충북상공회의소협의회장, 이재진 충북경제포럼 회장, 이상찬 충북기업인협회장, 김희영 한국무역협회 충북지역본부장 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 수출입은행은 앞으로 3년간 도내 기업에 5조 원 이상의 금융을 공급한다. 기업의 기술개발과 생산설비 신·증설, 운영자금 등 투자와 경영활동 전반에 필요한 금융 지원이 대상이다.
특히 반도체·바이오·모빌리티 등 첨단산업 분야의 경쟁력 강화를 위해 관련 기업의 설비투자와 공급망 확보 등을 지원한다. 첨단소재와 핵심 원자재 확보를 위한 금융 지원도 추진한다. 중소·중견기업의 금융 부담을 낮추기 위한 우대금리와 해외 진출에 필요한 비금융 컨설팅도 제공할 예정이다.
충북도는 자체적으로 운영 중인 '중소기업육성자금 이차보전 지원사업'과 연계해 수은 금융이 지역 기업에 원활하게 공급될 수 있도록 지원할 계획이다.
충북도가 수출입은행 본사와 포괄적 금융협약을 체결한 것은 이번이 처음이다. 지역 기업의 자금 조달을 지원하는 데 그치지 않고 수출 금융과 해외시장 진출 지원까지 협력 범위를 넓혔다는 점에서 의미가 있다는 게 도의 설명이다.
신용한 지사는 "수은의 5조원 규모 금융 공급을 마중물로 충북의 미래 성장동력을 이끌 기업들이 더 큰 시장으로 진출할 수 있도록 정책적 지원을 강화하겠다"고 말했다.
황기연 수출입은행장은 "충북의 첨단산업 육성과 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"며 "중부권역본부를 중심으로 지역 중소·중견기업에도 금융 지원이 확대되도록 하겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com