[프로축구] '여름에 뜨거운 남자' FC서울 정승원, 7·8월 이달의 선수 싹쓸이

AI 핵심 요약beta
- 정승원은 17일 8월 K리그 이달의 선수상을 받았다.
- FC서울 정승원은 8월 6경기서 3골 3도움을 기록했다.
- 두 달 연속 수상한 정승원은 대표팀에도 승선했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = FC서울 정승원의 뜨거운 여름이 또 하나의 수상으로 이어졌다. 두 달 연속 K리그 최고의 선수로 인정받으며 최근 축구대표팀 승선이 우연이 아니었음을 보여줬다.
한국프로축구연맹은 17일 정승원이 8월 'EA SPORTS 이달의 선수상'을 수상했다고 밝혔다. 지난 7월에 이어 2개월 연속 수상이다.
8월 이달의 선수상은 K리그1 21~26라운드를 대상으로 진행됐다. 후보에는 정승원을 비롯해 갈레고(부천FC), 루빅손(대전하나시티즌), 이동경(울산 HD)이 이름을 올렸다.
정승원은 8월 열린 6경기에 모두 출전해 3골 3도움을 기록하며 선두를 달리고 있는 서울의 공격을 이끌었다. 경기 최우수선수(MOM)에 두 차례, 라운드 베스트11에 세 차례 선정됐다. 특히 FC안양과의 24라운드에서는 1골 2도움을 몰아치며 라운드 MVP까지 차지했다.
이달의 선수상은 프로연맹 기술연구그룹(TSG) 투표 60%, K리그 공식 홈페이지 팬 투표 25%, FC 온라인 유저 투표 15%를 합산해 수상자를 결정한다.
정승원은 TSG 투표에서는 갈레고, 팬 및 FC 온라인 투표에서는 이동경에 이어 각각 2위에 올랐지만 모든 부문에서 고르게 높은 지지를 받으며 합산 점수 35.17점을 기록했다. 26.22점의 갈레고를 따돌리고 최종 수상의 영예를 안았다.
정승원의 상승세는 두 달째 이어지고 있다. 지난 7월 5경기에서 5골을 몰아치며 이달의 선수상을 받은 데 이어 8월에는 득점뿐 아니라 도움까지 늘리며 6개의 공격포인트를 생산했다. 두 달 동안 11경기에서 8골 3도움을 기록한 셈이다.
꾸준한 활약은 태극마크로도 이어졌다. 정승원은 최근 로베르트 모레노 감독이 발표한 축구대표팀 명단에 이름을 올리며 A대표팀의 부름까지 받았다.
두 달 연속 K리그 최고의 선수로 선정된 정승원에게는 트로피와 상금이 수여되며, 올 시즌 유니폼에 이달의 선수상 패치를 부착하는 혜택도 주어진다.
wcn05002@newspim.com